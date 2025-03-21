“Gölge Başkan’’ Ertan Yıldız gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Hakkında yolsuzluk davasından gözaltı kararı verilen firari İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, polis ekipleri tarafından yakalandı.
"İmamoğlu'nun kasası" olarak lanse edilen ve soruşturma kapsamına mal varlıklarına el konulan Ertan Yıldız'ın da yakalanmasıyla gözaltında bulunan şüpheli sayısı 88'e yükseldi.
Kaynak: AA