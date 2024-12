Selçuklu Teşkilatı’nın yeni başkanı Arif Bağcı oldu

AK Parti Konya ilçe teşkilatlarında 8. Olağan Kongre süreçleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da katılım sağladığı AK Parti Seçuklu İlçe Teşkilatı kongresinde Arif Bağcı delegelerin oylarının tamamını alarak başkan seçildi.

AK Parti Konya Teşkilatları 8. Olağan Kongreleri büyük coşku ve heyecanla sürüyor. Heyecan ve vatana hizmet sevdasının ilk günkü gibi yansıdığı kongrenin adresi bu kez Selçuklu oldu. İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla bu coşkuya şahit olduğu AK Parti Selçuklu Teşkilatı Kongresi'nde delegelerin tüm oylarını alan Arif Bağcı teşkilatın yeni başkanı seçildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Kongre'ye İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Konya Miletvekilleri, Mustafa Hakan Özer, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Orhan Erdem, Meryem Göka, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya 25-26. Dönem Milletvekili Hüsniye Erdoğan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek ,AK Parti Selçuklu İlçe yönetim kurulu, ilçe kadın kolları ve ilçe gençlik kolları ve çok sayıda davetli katıldı. Kongrede divan başkanlığını AK Parti MYK Üyesi Ekrem Çelebi yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya : " 22 yıldır milletimize aşk ile hizmet etmeye devam ediyoruz"

Selçuklu'da bulunarak kongre heyecanına tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya : " Bu şehir insanlığın yüreğine ışık saçan sevgi ve hoşgörü coğrafyası, ilim, hikmet ve irfanın duasıdır. Konya ülkemizin güçlenmesine, kalkınmasına omuz veren Türkiye'nin yüzyılı hedeflerine gönül veren, mazisinden aldığı ilhamla geleceği inşa eden şehir adıdır. Kıymetli hemşehrilerim bu salon milletin iradesinin cesaretinin ve kararlılığının buluştuğu bir mekandır. Bizler her kongrede yenilenen her seçimde güçlenen ve her daim milletimizin hizmetinde olan büyük bir davanın mensuplarıyız. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başladığımız bu kutlu yürüyüşte 22 yılı geride bıraktık. Durmak yok, yola devam diyerek. çıktığımız bu yolda her zaman milletimize hizmet etmeyi şiar ediniyoruz.. Bizim davamız yılmadan, yorulmadan milletin emanetine sahip çıkma, mazlumların yanında zalimlerin karşısında olma davasıdır. Bugün Türkiye bölgesinde de dünyada söz sahibi bir ülkeyse mazlumların sesi ve vicdanıysa bu Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Partimizin, AK kadroların eseridir. Elde ettiğimiz bu başarı Selçuklu'daki teşkilat mensuplarımızdan genel merkezimize kadar AK Parti davasına gönül veren her bir ferdinin gayretleriyle elde edilmiştir. Evet AK Parti olarak kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinde Büyük bir tevazuyla samimiyetle ve gayretle milletimiz için yola çıktık yasakların yoksulluğun ve yokluğun hüküm sürdüğü bir Türkiye'den milletin değerleriyle yükselen bir Türkiye inşa ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cesur ve kararlı duruşuyla millet iradesiyle milletin gücüyle geleceğinizin teminatı olan büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünü başlattık. Memleket işi gönül işi dedik. Yolumuza çıkan her türlü engeli açtık. Sözde değil, özde icraat yaptık. Allah'ın izniyle de yapmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bugün Türkiye her alanda büyüdü ve güçlendi. Eğitimde, sağlıkta, sanayide, ekonomide, güvenlikte ve pek çok alanda güçlü adımlar attı. Ekonomide büyümenin ve kalkınmanın önünü açtı. Yerli üretimi güçlendirdik. Böylece yerli kaynaklarla büyüyen bir ekonomiye sahip olduk. Hamdolsun artık kendi teknolojisini kendisi üreten, dışa bağlı olmayan, gücünü kendi kaynaklarından alan bir ülkeyiz." İfadelerini kullandı.

"Türkiye barışın ve kardeşliğin teminatıdır"

Türkiye'nin uluslararası alanda güçlü bir diplomasi iklimi tesis ettiğini söyleyen Bakan Yerlikaya: "Sadece bölgesinde değil, uluslararası alanda sözü muteber bir güç olduk. Nerede yardım eli bekleyen bir mazlum varsa onlara elimizi uzattık. Filistin davasını davamız bildik. Suriye'deki kardeşlerimize kol kanat gelerek tüm dünyaya insanlık dersi verdik . Somali'den Filistin'e Somali'den Filistin'e Karabağ'dan Arakan'a Libya'dan Suriye'ye kadar nerede bir mazlum varsa Türkiye olarak orada durduk. Gazze vicdanımızdır dedik Suriye yüreğimizdir dedik. Türkiye'nin dostluğunu baş göz üstünde koyanlar kazanır, kaybetmek isteyenler Türkiye'nin karşısında durur dedik. İşte Baas Rejimi. İşte Esat. Ne oldu sonları? Sednaya Hapishanesi'nde insanlık onurunun nasıl ayaklar altına alındığına nasıl işkenceler yapıldığına şimdi tüm dünya şahitlik ediyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardır uyarmadı mı? Birleşmiş Milletleri, Avrupa Birliği'ni, uluslararası kuruluşları uyarmadı mı? Vicdani olanlara, kalp taşıyanlara seslenmedi mi? Şimdi herkes gördü. Türkiye'nin büyüklüğünün sadece ülke sınırlarıyla sınırlı olmadığını. Türkiye barışın ve kardeşliğin teminatıdır. Türkiye adaletin ve merhametin timsalidir. Tarih boyunca zalimlerin karşısında mazlumların yanında durduk. Zulümden kaçanlara kucak açtık. Biz dün de bugün de ensar muhacir kardeşliği anlayışıyla hareket ediyoruz. Savaşların, yıkımların ve zulümlerin pençesinden kaçan kardeşlerimize kucak açmak tarihimizin, medeniyetimizin gereğidir. Şimdi vatanlarına dönmek isteyen Suriyelilere yardımcı olmak da kardeşliğimizin gereğidir. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüşler artmaya başladı. Bu yıl 9 Aralık tarihine kadar 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndü. 2024 yılında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerde her ay ortalaması on bir bini buldu. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra vatanına dönen Suriyelilerin sayısı da 9 Aralık'tan itibaren artmaya başladı. Göç yönetiminde değerli kardeşlerim, göç yönetimimizde temel kılavuz insan halkları ve hürriyetleridir. Medeniyet değerlerimize bağlı kalıyor.

"Kamu düzeni ve güvenine dair hiç taviz vermeden yürüyoruz"

Kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz verilmediğinin altını çizen bakan Yerlikaya: "İç güvenlikte ise asayiş suçlarından terör örgütlerine, organize suç şebekelerinden zehir tacirlerine ve siber saldırganlara kadar Türkiye'nin huzuru için tüm tehditlere karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar son organize suç şebekesi çökertilinceye kadar son uyuşturucu taciri adalete teslim edinceye kadar tüm gücümüzle gece gündüz demeden çalışmamızı devam ettireceğiz. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de başta polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz olmak üzere 623 bin personelimizle milletimizin emrindeyiz. Güvenlik, asayiş ve huzur için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün Türkiye, terör ve mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşamaktadır. PKK'nın inlerine girdik. şehir yapılanmalarını çökerttik. Dağ kadrolarını bitirme noktasına getirdik. Bu yılın ilk on bir ayında bölge terör örgütüyle yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 779 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu kabine dönemimizde bu sayı 1380'dir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin baş sorumlusu FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye mahal vermedik. Terörün ismi farklı olsa da amacı aynıdır. Bu yılın ilk 11 ayında FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik yaptığımız operasyonlar sonucu 1894 şahıs tutuklandı. Yine bu kabine dönemimizde ise toplanan şahıs sayısı 3552 oldu. Değerli kardeşler, huzurun anahtarı asayişten geçer. Her zaman söyleriz. Huzurun olmazsa olmaz temel ilkesi, esası asayiştir. Anadolu irfanı, bilgelikten süzülen bir ışık gibidir. En zor anlarda dahi önümüzün aydınlatır yol olur. Ne diyor Hazreti Mevlana can konağını aramadaysan cansın bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin. Bir damla su arıyorsan susun zulmün peşindeysen zalimsin aşkı arıyorsan aşıksın. Gönlün neye kapılmışsa osun sen. Şu nükteyi biliyorsan işi biliyorsun demektir. Neyi arıyorsan osun sen. Şimdi gönlümden geldiğince soruyorum. Bütün dava arkadaşlarına. 22 yıldır biz neyi arıyoruz? Neyin peşindeyiz? Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin. İşte biz birliğimizin peşindeyiz. İşte biz beraberliğimizin peşindeyiz. İşte biz kardeşliğimizin Şunu Konya şivesiyle söyleyelim mi başkanım? İşte biz gardaşlığımızın peşindeyiz. Türk'ün de Kürt'ün de seksen beş milyonun hakkını hukukunu huzurunu ve güvenimi sağlamak bizim görevimizdir diyoruz. Ama bir şey daha söylüyoruz belediyeler yerel yönetimlerin temelidir diyoruz. Onlara bu yetki, hemşehrilerine hizmet için verilmiştir diyoruz. Hiç kimse ama hiç kimse halkın verdiği emaneti istismar edemez. Türkiye bir hukuk devletidir ki isterse belediye başkanı olsun kim olursa olsun hukuk dışına çıkarsa belediye başkanlığı görevini bırakır da terörle yandaş olursa ona dur orada denilir. Çünkü değerli kardeşlerim çünkü terörün siyaseti olmaz. Terörle ancak ve ancak mücadele edilir. Biz de bunu yapıyoruz. Allah'ın izniyle yapmaya da devam edeceğiz. Kardeşlerim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde huzur ve güven iklimini ülkemizin her bir köşesine yaydık. İşte bizim en büyük gururumuz hamdolsun budur. Her alanda lider olma, mükemmel olma yolunda hızla ve emin adımlarla ilerliyoruz. Tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi Türkiye her konuda söz söyleyebilecek ve bunu dinletebilecek bir iradeye sahiptir. Bunu milletimizin desteğiyle başardık. Bunu AK Partimizin davasına, kutlu mücadelesine yürekten inanan, gece gündüz çalışan katlılığıyla, sizlerle başardık. Milletimizin bize gösterdiği Bu teveccühe layık olabilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmaya devam edeceğiz. Tarihe damga vurmuş milletimizin refahı için var olmayı Allah'ın izniyle sürdüreceğiz. Bir olacağımız iri olacağız, dili olacağız. hep birlikte Türkiye olacağız. Şükürler olsun ki bugün burada bir kez daha görüyorum ki hep birlikte görüyoruz ki AK Parti teşkilatlarımız dimdik ayaktadır. Unutmayın. biz bu millet hep hizmetkar olmaya geldik bize durmak yakışmaz. Unutmayın vesayet odaklarını tarihin çöplüğüne gömen bu dava büyük ve güçlü Türkiye'nin teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin tekrardan hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hizmetlerinden ötürü Selçuklu İlçe teşkilatımıza görev alan bugüne kadar görev alan taş üstüne taş koyan bütün dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bayrağı onlardan devralacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum coşkumuz, heyecanımız, gayretimiz, daim olsun" dedi.

Başkan Pekyatırmacı: " Teşkilatımızla birlikte Selçuklu'yu zirveye taşımaya devam edeceğiz"

Ak davanın bir neferi olmaktan, Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'la ve onun dava arkadaşlarıyla birlikte olmaktan dolayı Allah'a şükrettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: " Bugün milletimizle omuz omuza verdiğimiz bu kutlu yolculukta yepyeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhurbaşkanımız, Reis'imiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yükselişi durmaksızın devam edecek inşallah. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin ona hayırlı uzun ömürler versin diye dua ediyorum. Birlikte çok daha uzun yıllar hizmet etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Bugün Konyamızda diğer şehirlerin gıpta ile baktığı bir belediyecilik örneği yaşanıyor. Artık Türkiye'de Konya modeli belediyecilik diye bir marka var. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm belediyelerimizin işbirliği içerisinde ortak akılla ürettiği projeler ve ortaya konan hizmetler Konya modeli belediyeciliğin nüvesini oluşturuyor. Sadece temel belediyecilik hizmetleri noktasında değil eğitimden sağlığa, spordan kültüre, emniyetten turizme ve sanata varıncaya kadar her alanda İnsanımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretiyor şehrimizin standartını yükseltmek için gece gündüz demeden var gücümüz ile çalışıyoruz. Tabi ki bu hizmetlerin yapılmasında bizlerin en büyük destekçileri teşkilatlarımız. Başta İl Başkanımız ve İl yönetimimiz olmak üzere ilçe teşkilatlarımız kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle yönetimlerimiz her zaman ortak aklın oluşmasında, ihtiyaçların belirlenmesinde ve uygulamaların sağlıklı olarak yürütülmesinde bizim en önemli paydaşlarımızdır. Tüm teşkilatımıza bu anlamda şükranlarımı iletiyorum. Selçuklu İlçe Teşkilatımızda uzun yıllardır bizimle birlik beraberlik içerisinde örnek uygulamalarını hayata geçirdik ve ilçemizde en güzel hizmetleri yaptık. Son dönemde 2020 yılı Mart ayında yapılan 7.Olağan kongrede yeniden İlçe Başkanı olarak seçilen Mustafa Hakan Özer Başkanımızla başladığımız süreci 2023 yılında Başkanımızın Konya Milletvekili olarak seçilmesinin ardından görevi devralan Asım Ceyhan Başkanımız ile birlikte en verimli şekilde devam ettirdik. Selçuklu Teşkilatı ana kademe, yönetimi,gençlik kolları, kadın kolları ve mahalle yönetimleri ve Meclis üyeleri ile her zaman birlik beraberlik içerisinde Ak davaya en güçlü şekilde sahip çıktı. Mustafa Hakan Özer Vekilime dönemi içerisinde Selçuklu Teşkilatımıza verdiği hizmetler için teşekkürümü bir borç bilirim. Konya Milletvekili olarak Konya'mıza en güzel hizmetleri yapacağınızdan eminiz. Başkanım Rabbim yapmış olduğunuz çalışmalarda yar ve yardımcınız olsun inşallah. Asım Ceyhan Başkanım zor zamanda görevi devraldı ve yönetimi ile birlikte kısa süre içerisinde iki önemli seçim sürecini çok başarılı bir şekilde yönetti. Bugünde inşallah yeni oluşacak olan yönetimimize Bayrağı sağlam bir şekilde teslim edecek. Asım Ceyhan Başkanıma ve yönetimine de kısa süre içerisinde ortaya koyduklarını üstün gayretlerini ve Selçuklumuza kattıkları değer, verdikleri hizmetler için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de Ak davamız için birlikte olmaya devam edeceğiz. Görevi devralan Başkanımıza ve yönetimine hayırlı olsun diyorum. İnanıyorum ki yeni yönetimimizde hizmet yarışında bayrağı daha yukarıya taşıyacak şekilde ilk günden itibaren çalışmalarına başlatacak ve Türkiye yüzyılının inşasında Selçuklu teşkilatımızın adını en üst sıraya yazdıracaktır." İfadelerini kullandı.

Başkan Altay: "Konya'yı sadece Türkiye'nin değil, Dünyanın en iyi şehri yapmak için çalışıyoruz"

Teşkilatçılığın dava adamlığı gerektirdiğine vurgu yapan ve bunun en güzel örneklerinden bir tanesinin Selçuklu'da yaşandığına vurgu yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: " Ben değerli başkanlarımızın şahsında birlikte görev yaptığımız tüm arkadaşlara davamıza gösterdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Şimdi inşallah Arif Bağcı kardeşimiz ve ekibi Konya'mızın en büyük ilçesi olan Selçuklu'da bayrağı daha yukarıya taşıyacak hizmetler yapacaklardır. Konya Modeli Belediyeciliğinin birlikte çalışma kültürüne haiz bir belediyecilik anlayışıdır. Bugün Konya'ya gelenler, Konya'nın belediyeciliğinden bahsediyor. 'Konya Modeli Belediyecilik' Türkiye'de tüm belediyelerin örnek aldığı bir model haline geldi Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması, Cephanelik ve Ağır Bakım dönüşümleri, Konya'nın kadim tarihini ortaya çıkaracak Sur İçi Projesi, trafik altyapısını güçlendirecek çalışmalar, KONYARAY Banliyö Hattı ve devam eden yeni tramvay hatları gibi Konya tarihi için büyük önem taşıyan projelere imza atıyoruz. Sayın bakanlarımız, il teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız, belediyelerimiz hep birlikte bu şehri sadece Türkiye'nin dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapmak için çaba sarfediyoruz. Bu konuda en büyük destekçilerimize teşkilat mensuplarımız. Ben bugün bu salonu hınca hınç olduran coşkusuyla heyecanımıza ortak olan başta gençlerimiz, kadınlarımız olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Angı: " Bu kutlu yürüyüşü liderimiz önderliğinde sürdürüyoruz"

Selçuklu'da bugüne kadar nöbetini tutan teşkilat mensuplarına teşekkür eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı: " Bu dava onurlu bir dava. Bu kutlu yürüyüşün lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibinde yer alan kıymetli bakanlarımız, çok değerli milletvekillerimiz, teşkilat kardeşlerimiz ve bu davayla birlikte yol yürüyen bu aziz milletin evlatları bu ülkeyi yirmi üç yılda nereye getirdiğini insanlığın vicdanının kuruduğu adalet karşısında sessiz kalanlar tam tersine mazlumlara eziyet çektiren canilere her türlü desteği verme cesaretini gösterenlere karşı o mazlumların sesi olan cesaretle dik durup yoluna devam eden bir liderle Türkiye'nin nereye geldiğine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bizler teşkilat kademeleri olarak çok değerli milletvekillerimizle kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarımızla kabinede göre yapan çok değerli bakanlarımızla liderimizin işaret ettiği o çalışmaları bir bir hayata geçirmek ülkeye olan sevdamızı büyük Türkiye idealini Türkiye yüzyılı inşa etme gayretini bu salonda bulunan siz değerli dostlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın Konya sevdasına da her zaman şahitlik ediyoruz Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin. Yaptığımız işlerde rızasından bizleri ayırmasın. Nöbetleri devrediyoruz, devralıyoruz. Farklı konumlarda görevler yapabiliyoruz.. Rabbim bu kutlu yürüyüşü mübarek etsin. Bugün görevi devreden Asım kardeşine ve yönetim kurulundaki birlikte çalıştığı arkadaşlarımıza şükranlarımızı ifade ediyoruz ve Arif kardeşimize görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Özer: "AK Parti ülkemize çok önemli eşikler atlattı"

AK Parti'nin geçmişten günümüze Türkiye'ye kazandırdığı hizmetlere vurgu yapan AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer: "Bundan 20 yıl evvel 14 Ağustos 2001'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulan AK Parti 3 Kasım 2002'de iktidara geldiğinde adeta bir enkaz devralmıştır. Rabbimize hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin bizlere vermiş olduğu destek ve teşkilatın çabası da o günden bugüne milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını hatta daha fazlasını gerçekleştirdik. Bugün yeniden bir bismillah diyoruz. Asım Ceyhan Başkanımız ve ekibi gerçekten kısa süre içerisinde çok başarılı bir şekilde bir yerel seçimi, bir genel seçimi geride bıraktı. Bugün artık yine teşkilatımızın bir parçası olan, bir üyesi olan Arif Başkanımıza görevi devredecek ve inanıyorum ki Arif Başkanımız da bu bayrağı en güzel şekilde daha yukarılara taşımış olacak. Ve son olarak da içinde bulunduğumuz günlerde hem Türkiye'miz hem de Konya'mız geçmişle mukayese edilmeyecek kadar güçlü. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de şüphesiz kabinede bulunan dört tane bakanımız. Bugün burada kıymetli İçişleri Bakanımız uzun yıllar Konya'nın dışarısında yaşamasına rağmen Konya'yla bağını hep korudu. Hep Konya'yla irtibatını devam ettirdi. Ben önceki yapmış olduğu görevlerden hem İstanbul Valisi olarak hem de İçişleri Bakanı olarak yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bizleri gururlandırdığı için kendisine buradan ayrıca teşekkür ediyor kongremizin ülkemize, şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İlçe Başkanı Ceyhan: "Partimize ve davamıza olan sevdamız bitmeyecek"

Görevini devreden AK Parti Selçuklu ilçe başkanı Asım Ceyhan, AK Parti'nin bir siyasi partiden öte kıyamete kadar sürecek bir davanın adı olduğunu ifade ederek: "AK Parti kardeşliğin adıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın hakka ve millete hizmet yolunda durmadan, yorulmadan nasıl çalıştığını hepimiz görüyoruz. Hepimiz kendi kullarımızda aşkımızı hak davamızı en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. 2014'ten bu tarihe kadar birlikte çalıştığımız tüm yönetim kurulu meclis üyesi, mahalle başkanı ve yönetimleri, gençlik ve kadın kollarında hizmet eden tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Sayın İl Başkanım Hasan Angı'ya, Büyükşehir Belediye Başkanım Uğur İbrahim Altay'a, Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyadırmacı'ya şahsım ve teşkilatımız adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine uzun yıllar birlikte çalıştığımız Mustafa Hakan Özer başkanımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hazreti Mevlana'nın da söylediği gibi sütten çıkan bütün kaşıklar aktır, önemli olan içinden çıktığın sütü ak bırakmaktır. Bugün bizler de sütü ak bırakmanın huzuruyla hizmet yarışında bayrağı daha ileriye taşıyacağına inandığımız dava arkadaşlarımıza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Evet, bunun adı aşk. Davamıza olan aşkımız elbette devam edecek. Partimize olan aşkımız devam edecek. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a olan aşkımız devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya devam edeceğiz. 8. Olağan Kongremizin hayırlı olmasını diliyor ve başkan olan Arif Arif Bağcı kardeşimize ve yönetimine başarılar diliyoruz."dedi.

Kongre, protokolün ve teşkilat üyelerinin sahnede günün anısına fotoğraf çekilmesiyle son buldu.



(Sibel Elmas)