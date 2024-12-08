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1922 Konyaspor yükseliş sürüyor

1922 Konyaspor yükseliş sürüyor
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 14. haftasında grup lideri Küçükçekmece Sinopspor’a konuk oldu.

Haftaya 13 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlılar, 27 puanla liderlik koltuğunda yer alan rakibi karşısında puan mücadelesi verdi. Müsabakanın 25. dakikasında Baran Işık'ın attığı golle karşılaşmada 1-0 geriye düşen Yavru Kartallar, 84. dakikada Mehmet Deveci'nin kaydettiği golle müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 1922 Konyaspor bu skorla puanını 14'e yükseltirken; Küçükçekmece Sinopspor ise puanını 28'e çıkarttı. 

Yenilmezlik serisi 5 maça çıktı 

Teknik direktör değişikliğinin ardından yükselişe geçen 1922 Konyaspor, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı. Bahse konu periyotta Yozgat Bozokspor ve 1923 Mustafakemalpaşa'yı mağlup eden yeşil-beyazlılar, Bayburt Özel İdarespor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve son olarak Küçükçekmece Sinopspor maçlarından beraberlikle ayrıldı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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