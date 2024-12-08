1922 Konyaspor yükseliş sürüyor

Haftaya 13 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlılar, 27 puanla liderlik koltuğunda yer alan rakibi karşısında puan mücadelesi verdi. Müsabakanın 25. dakikasında Baran Işık'ın attığı golle karşılaşmada 1-0 geriye düşen Yavru Kartallar, 84. dakikada Mehmet Deveci'nin kaydettiği golle müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 1922 Konyaspor bu skorla puanını 14'e yükseltirken; Küçükçekmece Sinopspor ise puanını 28'e çıkarttı.
Yenilmezlik serisi 5 maça çıktı
Teknik direktör değişikliğinin ardından yükselişe geçen 1922 Konyaspor, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı. Bahse konu periyotta Yozgat Bozokspor ve 1923 Mustafakemalpaşa'yı mağlup eden yeşil-beyazlılar, Bayburt Özel İdarespor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve son olarak Küçükçekmece Sinopspor maçlarından beraberlikle ayrıldı.
Kaynak: Haber Merkezi