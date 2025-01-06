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2024 Torku Şekerspor’un gurur yılı oldu

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2024 Torku Şekerspor’un gurur yılı oldu

Para Badminton ve Bisiklet branşlarında uluslararası yarış ve müsabakalarda toplamda 4 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük elde eden Torku Şekerspor,  2024 yılını dolu dolu geçirdi.

Amatör branşlara önem veren Torku Şekerspor,  2024 yılını, Para Badminton ve Bisiklet Uluslararası yarışmalarında 4 şampiyonluk, 2 ikincilik 2 de üçüncülük alarak başarı ile tamamladı. Paris 2024 Paralimpik oyunlarına Torku Şekersporlu Emine Seçkin WH2 kadınlar kategorisinde kendi branşında ikinci kez katılarak tarihe geçti. Bu uluslararası yarışmalar dışında sporcular birçok Türkiye Şampiyonluğu ve dereceleri elde ettiler.  Torku Şekerspor Kulübünden yapılan açıklamada, 2025 yılında da aynı özveri ile çalışarak başarıların artarak devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

MADALYALARLA DOLU 2024 YILI

2024 yılı Torku Şekerspor Kulübü sporcularının aldığı başarılar şu şekildedir;

"Para Badminton olimpik sporcusu Emine Seçkin; 28 Ağustos 2024 – 8 Eylül 2024 tarihleri arasında Paris 2024 Paralimpik oyunlara katılma başarısı, 23 – 28 Ocak 2024 Mısır Uluslararası Parabadminton Turnuvası – Kahire, Tek Kadınlar :1 (Şampiyon), Miks (Karışık çiftler) :1 (Şampiyon), 23 – 27 Nisan 2024 İspanya Uluslararası Parabadminton Turnuvası – Toledo Tek Kadınlar: 1 (Şampiyon), 19 – 23 Haziran 2024 4. İskoçya Uluslararası Parabadminton Turnuvası- Glasgow Tek Kadınlar : 2 (ikinci).”   Torku Şekersporlu bisikletçi Haktan Ramazan Sayan da 25-27 Ekim 2024 tarihlerinde Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde düzenlenen Balkan Pist Şampiyonasında genç erkekler Scratch kategorisinde altın madalya kazanarak Balkan Şampiyonu oldu. Sayan aynı zamanda Balkan Pist Şampiyonası Omnium kategorisinde bronz, Madison kategorisinde gümüş ve Takım Sprint kategorisinde de bronz madalya aldı.  

Kaynak: Haber Merkezi

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