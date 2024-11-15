A Milli Takım Galler maçında liderliği garantilemek istiyor

UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’ta Türkiye yarın Kayseri’de Galler’i konuk edecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Juan Munuera düdük çalacak. Munuera’nın yardımcılıklarını ise Raul Cabanero ve Porras Ayuso üstlenecek.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta yoluna namağlup devam ediyor. Grubun ilk maçında deplasmanda Galler ile golsüz berabere kalan milliler, daha sonra İzlanda'yı 2 maçta ve Karadağ'ı iç sahada mağlup etmeyi başarmıştı. Grupta 10 puanla lider durumda bulunan milliler, Galler karşısında kazanması halinde grubunu lider tamamlamayı garantileyecek ve son maçlar öncesinde adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.

ADAY KADRODAN 3 İSİM ÇIKTI, 3 İSİM GELDİ

A Milli Futbol Takımı'nda Kenan Yıldız, Galler karşılaşmasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü ve Deniz Gül de sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılmıştı. Bu isimlerin yerine ise Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım aday kadroya dahil edildi.

KAYSERİ'DE 11 YIL SONRA MİLLİ MAÇ HEYECANI

Türkiye'nin Galler'i konuk edeceği karşılaşmaya Kayseri ev sahipliği yapacak. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde kentte milli maç heyecanı yaşanıyor. Türkiye, Kayseri'deki son milli maçını 6 Eylül 2013'te Andorra ile oynamıştı. Milliler, o karşılaşmadan ise 5-0'lık galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

GALLER İLE 11'İNCİ RANDEVU

Türkiye ile Galler yarın tarihlerinde 11'inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 10 karşılaşmada Ay-yıldızlılar 3 kez galip ayrıldı. 3 maç beraberlikle sona ererken, Galler dört karşılaşmayı galip tamamladı. Türkiye, Uluslar Ligi'nin ilk maçında Galler deplasmanından 0-0'lık skorla dönmüştü.

5 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

A Milli Takımda, aday kadroda olan 5 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Arda Güler, Orkun Kökçü ve Mert Müldür sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu isimler Galler karşılaşmasında görev alıp, kart görmeleri halinde grubun son maçında Karadağ ile deplasmanda oynanacak maçta milli takımı yalnız bırakacak.

MUHTEMEL 11

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Galler maçında kaleyi Mert Günok'a emanet etmesi bekleniyor. Savunma dörtlüsünde Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Mert Müldür'ün görev alması beklenirken; orta alanda kaptan Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek bir adım önde. Hücum hattının sağında Yunus Akgün, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nun 11'de görev alması kuvvetli ihtimal. İtalyan teknik adamın hücum hattının en ucunda ise Barış Alper Yılmaz'ı görevlendireceği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA