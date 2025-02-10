AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan: “Bin düşünüp, bir konuşma zorunluluğumuz var“

Süper Lig’in 23.haftasında Kayserispor karşısında Konyaspor’un iptal edilen golüne ilişkin AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, KONTV Spor Gündemi’ne özel olarak konuştu. Baykan, “Görüşlerini açıklayan tüm siyasilere sonuna kadar saygı duyuyoruz. Büyük bir kısmına da katılıyoruz. Ama meclise futbolla ilgili soru önergesi vermenin hiçbir faydası yok. “ ifadelerini kullandı.

Konyaspor, Süper Lig'in 23.haftasında Kayserispor karşısında hakem Çağdaş Altay'a takıldı. Kayseri'nin attığı 2.golde net faul verilmezken, Konyaspor'un attığı 3.gol de bozuk olan ofsayt sistemine takılıp iptal oldu.

Birçok mecrada gerek taraftarlar gerek siyasiler ise sosyal medyada sert tepki gösterdi. MEHMET BAYKAN'DAN AÇIKLAMA

Her Pazartesi saat 21.30'da KONTV'de yayınlanan Spor Gündemi'nde gündem de Konyaspor'un iptal edilen golüydü. AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.



AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan şu ifadelerde bulundu:



"BİN DÜŞÜNÜP BİR KONUŞMA ZORUNLULUĞUMUZ VAR"

"Öncelikle şunu ifade etmek isterim, Kayseri Konya'nın dost kenti ama bizim geçmiş görevlerimiz var. Uzun süre 12 yıl görev yaptık. Bizim bin düşünüp bir konuşma zorunluluğumuz var. Hatırlarsınız ki TFF'nin son 2 listeli genel kurulunda ben divan başkanıydım. Sayın Hacıosmanoğlu da bir kişiyi aday göstermeye rağmen biz de biliyoruz bu genel kurulu en iyi yönetecek kişi olduğunuzu ama burada UEFA temsilcisi var, bir aday çıkartalım dedik noktasında. Burada ilk kez bunu ifade ediyorum. Hal böyleyken konuşurken ya da yaptığımız paylaşımların Türk futbolu genelinde fayda sağlayan bir noktada olması lazım."

"BİZ OBJEKTİF BİR NOKTADA GÖREV YAPMAK DURUMUNDAYIZ"

"Birkaç gündür görüyorum Mehmet Baykan neden paylaşım yapmıyor. Ben paylaşım yaptım. Bizim paylaşım yapmamız illa ki bizim kendi fikirlerimizi ifade etmek noktasında gerçekleşmesi olarak gerekmez. Retweet yaptığımız paylaşımlarda bizim paylaşımlarımız sayılır. Ama sosyal medya özelinde yıllardır bunu yaşıyoruz. Konyaspor lehine de aleyhine de hata olabiliyor. Her ne hikmetse Konyaspor'un lehine hatalar olduğu zaman aleyhine hatalar olduğunda çıkan seslerin lehine hatalar olduğunda rakiplerden çıktığını görüyoruz. Ne leyhte ne aleyhte Konyaspor'un hataları olduğunda gündeme gelmek istemeyiz. Neden istemeyiz? Biz objektif bir noktada görev yapmak durumundayız. Şu anda siyasiyiz, bizim yaptığımız paylaşımların diğer siyasetçi arkadaşlar tarafından farklı algılanabileceğini ve onun ötesinde Konyaspor'un yaşadığı mağduriyeti ortaya koyacakken olayın başka mecralara çekilmesi durumunu da düşünmek durumundayız." "FUTBOL ÖZERK BİR YAPI, SİYASİ ANLAMDA SÜNDÜRÜP DURMANIN BİR ALEMİ YOK"

"Tabii ki beklenti içinde olan Konyaspor sevdalısı taraftarlarımız olduğu gibi siyasetin iktidar tarafını yıpratma adına kullanma anlamına sosyal medyada birçoğu sahte hesaplardan paylaşım yapıldığını görüyoruz. Bugün TFF'nin ve MHK'nin attığı adımlarla Konyaspor'un mağduriyetinden nasıl bir iktidar eleştirisi çıkardıklarını doğrusu ben anlayamıyorum. Futbol özerk bir yapı. Futbolu işimize geldiği gibi siyasi anlamda sündürüp durmanın bir alemi yok."

"BAKANLIKTAN GELECEK CEVABI BEN SİZE DİREKT SÖYLÜYORUM"

"Görüşlerini açıklayan tüm siyasilere sonuna kadar saygı duyuyoruz. Büyük bir kısmına da katılıyoruz. Ama meclise futbolla ilgili soru önergesi vermenin hiçbir faydası yok. CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş'ın iyi niyetle soru önergesi var. Bakanlıktan gelecek cevabı ben size direkt söylüyorum; Futbol özerktir. Bakanlığın futbolla alakalı bir yetkisi yoktur, bu kadar.”

Kaynak: Haber Merkezi