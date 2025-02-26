Arda Güler İlk 11’de Başlayacak Mı? Real Sociedad-Real Madrid İspanya Kral Kupası Yarı Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Bu önemli maçta milli oyuncumuz Arda Güler’in ilk 11’de forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Peki, Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'a konuk olacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in bu önemli mücadelede ilk 11'de forma giyip giymeyeceği ise merak konusu. La Liga'da son olarak 25 Ocak'ta oynanan Valladolid maçında 73. dakikada oyuna giren Arda, Kral Kupası çeyrek finalinde ise Leganes karşısında 11'de başlayıp 76 dakika sahada kalmıştı. Peki, Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Real Sociedad - Real Madrid İspanya Kral Kupası Yarı Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçı 26 Şubat Çarşamba günü, TSİ 23:30'da başlayacak ve mücadele Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.
Arda Güler Forma Girecek Mi?
Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, La Liga'da son olarak Valladolid karşısında 25 Ocak'ta 15 dakika süre almıştı. Ancak, Kral Kupası çeyrek final maçında Leganes deplasmanında ilk 11'de başlayıp 76 dakika sahada kalmıştı. Arda'nın, Real Sociedad karşısında deplasmanda oynanacak ilk mücadelede de şans bulması bekleniyor.
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