AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İlk 11’de kimler var? AZ Alkmaar - Galatasaray Canlı İzle!

Galatasaray, AZ Alkmaar ile UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçına çıkıyor. 13 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşma TSİ 23:00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

AZ Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon lig aşamasında rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Şimdi, AZ Alkmaar-Galatasaray mücadelesi, her iki takım için de son 16 turuna yükselmek adına büyük bir önem taşıyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar:

AZ Alkmaar-Galatasaray Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

AZ Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçı, 13 Şubat Perşembe günü, TSİ 23:00'te başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Muhtemel 11'ler:

AZ Alkmaar: Owusu, Oduro, Goes, Kasius, Penatra, Moller Wolfe, Mijnans, Clasie, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrot

Owusu, Oduro, Goes, Kasius, Penatra, Moller Wolfe, Mijnans, Clasie, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrot Galatasaray: Muslera, Jelert, Cuesta, Abdülkerim, Berkan, Kaan, Sara, Mertens, Barış, Sallai, Morata

AZ Alkmaar-Galatasaray Rövanş Maçı Ne Zaman?

Galatasaray, AZ Alkmaar ile rövanş maçını 20 Şubat Perşembe günü, 20:45'te oynayacak.

AZ Alkmaar-Galatasaray Maçının Önemi

Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanından avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Lig aşamasında 1-1 berabere kaldıkları rakiplerine karşı galip gelerek, rövanş öncesi tur için önemli bir avantaj elde etmeyi planlıyor.

AZ Alkmaar - Galatasaray Canlı İzle!

Kaynak: Haber Merkezi