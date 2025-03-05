Bayern Münih - Bayer Leverkusen Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Avrupa futbolunun en büyük sahnesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden Bayern Münih, Almanya'nın yükselen gücü Bayer Leverkusen'i Allianz Arena'da konuk edecek. Bu kritik karşılaşmada iki ekip de çeyrek final bileti için sahaya çıkacak.

Bayern Münih - Bayer Leverkusen Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak Bayern Münih - Bayer Leverkusen karşılaşması 5 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da oynanacak.

Bayern Münih - Bayer Leverkusen Maçı Hangi Kanalda?

Dev maç futbolseverler tarafından Tabii Spor 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nin resmi yayıncıları arasında bulunan kanal üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

Bayern Münih - Bayer Leverkusen Maçı Öncesi Son Durum

Bayern Münih, kendi sahasında avantajlı bir skor alarak çeyrek final için iddialı bir konuma gelmek isterken, Leverkusen ise deplasmanda büyük bir sürprize imza atmanın peşinde. Alman futbolunun iki güçlü temsilcisi, yüksek tempolu ve heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak.

Muhtemel 11'ler

Bayern Münih: Neuer - Laimer - Upamecano - Kim Min Jae - Davies - Kimmich - Goretzka - Olise - Musiala - Sane - Kane

Bayer Leverkusen: Kovar - Mukiele - Tah - Tapsoba - Hincapie - Frimpong - Xhaka - Palacios - Grimaldo - Tella - Wirtz

Çeyrek finale yükselmek isteyen iki ekibin karşılaşacağı bu dev mücadele, futbolseverler için kaçırılmayacak bir karşılaşma olacak.

Kaynak: Haber Merkezi