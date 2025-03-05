GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Bayern Münih - Bayer Leverkusen Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Bayern Münih - Bayer Leverkusen Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Avrupa futbolunun en büyük sahnesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden Bayern Münih, Almanya'nın yükselen gücü Bayer Leverkusen'i Allianz Arena'da konuk edecek. Bu kritik karşılaşmada iki ekip de çeyrek final bileti için sahaya çıkacak.

Bayern Münih - Bayer Leverkusen Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak Bayern Münih - Bayer Leverkusen karşılaşması 5 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da oynanacak.

Bayern Münih - Bayer Leverkusen Maçı Hangi Kanalda?
Dev maç futbolseverler tarafından Tabii Spor 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nin resmi yayıncıları arasında bulunan kanal üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

Bayern Münih - Bayer Leverkusen Maçı Öncesi Son Durum
Bayern Münih, kendi sahasında avantajlı bir skor alarak çeyrek final için iddialı bir konuma gelmek isterken, Leverkusen ise deplasmanda büyük bir sürprize imza atmanın peşinde. Alman futbolunun iki güçlü temsilcisi, yüksek tempolu ve heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak.

Muhtemel 11'ler
Bayern Münih: Neuer - Laimer - Upamecano - Kim Min Jae - Davies - Kimmich - Goretzka - Olise - Musiala - Sane - Kane

Bayer Leverkusen: Kovar - Mukiele - Tah - Tapsoba - Hincapie - Frimpong - Xhaka - Palacios - Grimaldo - Tella - Wirtz

Çeyrek finale yükselmek isteyen iki ekibin karşılaşacağı bu dev mücadele, futbolseverler için kaçırılmayacak bir karşılaşma olacak. 

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER