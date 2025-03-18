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Biletler satışa çıktı! Türkiye-Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Biletler satışa çıktı! Türkiye-Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli futbol takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan’ı ağırlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek bu heyecan dolu karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye-Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

 

Türkiye-Macaristan maçı için heyecan giderek artıyor. UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler, İzlanda ve Karadağ'ın bulunduğu grubu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Bu önemli mücadelede Macaristan'ı mağlup etmek, hedefe ulaşmak için şart. Peki, Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar B Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçı 20 Mart Perşembe akşamı saat 20:00'de başlayacak. Mücaadelenin TV8 ekranında yayınlanması bekleniyor. Mücadeleyi Slovakyalı hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

A MİLLİ TAKIM AVANTAJLI SKOR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK?

A Milli takım, Macaristan karşısında oynanacak ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek rövanş maçı öncesinde rakibi karşısında psikolojik üstünlük elde etmek istiyor.

RÖVANŞ MAÇI 23 MART'TA OYNANACAK!

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek olan ilk karşılaşmanın ardından, rövanş mücadelesi 23 Mart Pazartesi akşamı yapılacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü Macaristan ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakanın genel bilet satışının başladığını duyurdu.

Biletler Passo internet sitesi ve mobil uygulamasından alınabilecek. Biletlerin tüm logolu Passolig kartlara açık olduğu belirtilen açıklamada ayrıca, loca satışı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yer alan sınırlı sayıda loca da başvuru önceliğine göre satışa sunulmaktadır. Loca satışları koltuklar üzerinden değil, locanın tamamı üzerinden yapılmakta olup, loca almak isteyen taraftarların başvurularını 14 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar loca@tff.org mail adresine göndermeleri gerekmektedir."

Türkiye - Macaristan maçı bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: 2.750 TL

2. Kategori: 2.000 TL

3. Kategori: 1.750 TL

4. Kategori: 1.500 TL

5. Kategori: 1.250 TL

6. Kategori: 1.000 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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