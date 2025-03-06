Erzurumspor Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Erzurumspor Pendikspor maçı ile 1. lig 28. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Erzurumspor’un saha sıkıntısı nedeniyle kritik maç Ankara’ya alındı. Karşılaşma TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
Trendyol 1. ligde heyecan devam ediyor. Günün önemli karşılaşmalarından biri de Erzurumspor Pendikspor maçı. Karşılaşma öncesinde Erzurumspor 45 puanla 4. sırada yer alıyor. Rakibi Pendikspor ise 37 puana sahip ve 12. sırada.
ERZURUMSPOR PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Erzurumspor Pendikspor maçı Aktepe Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak ve mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek. Erzurumspor Pendikspor maçı TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.
NEREDEN İZLENİR?
Trendyol 1. lig 28. haftasında yapılacak Erzurumspor Pendikspor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Maç aynı zamanda Digiturk Play, beIN CONNECT, TOD, tabii uygulamaları ile online izlenebilecek.
MAÇ NEDEN ANKARA'DA OYNANACAK?
Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Erzurumspor FK ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Ankara Aktepe Stadında oynanacak. Erzurumspor'un sahasında zemin sorunu olması nedeniyle maç Ankara'da alındı.
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