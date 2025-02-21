FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi başladı mı, saat kaçta başlayacak?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 3-0’lık avantajı koruyarak rövanş maçında 2-2’lik beraberlik elde etti ve adını son 16 turuna yazdırdı. Diğer temsilcimiz Galatasaray ise AZ Alkmaar’a karşı 4-1’lik mağlubiyetin rövanşında 2-2’lik beraberlik alarak Avrupa Ligi’ne veda etti. Bu gelişmelerin ardından, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe’nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri kimler? İşte kura çekimiyle ilgili tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi için heyecan arttı. Anderlecht ile oynanan rövanş maçında 3-0'lık avantajı koruyarak 2-2'lik beraberlik alan Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Şimdi ise Sarı Lacivertli ekibin rakibi, bugün yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar... AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, 21 Şubat Cuma günü saat 15:00'te (TSİ) yapılacak. Kura çekimi, TRT Spor veya TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle paylaşılacak. TRT SPOR CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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