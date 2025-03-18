Galatasaray- Rytas maçı CANLI İZLE | BCL Galatasaray- Rytas Vilnius basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
,Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta karşılaşmasında Rytas Vilnius’u evinde ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle gruptaki yoluna devam ederken, Litvanya temsilcisine karşı galibiyet almayı hedefliyor. Peki, Galatasaray-Rytas Vilnius maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Galatasaray-Rytas Vilnius maçı canlı izleme bilgileri...
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadeleleri tüm heyecanıyla devam ediyor. J Grubu'nda yer alan Galatasaray, Litvanya ekibi Rytas Vilnius'u ağırlamaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde sporseverler Galatasaray- Rytas maçı canlı izle bilgilerini araştırıyor. Peki, Galatasaray- Rytas Vilnius basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, detaylar...
GALATASARAY - RYTAS VILNIUS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Rytas Vilnius arasındaki Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 18 Mart Salı günü bu akşam saat 20.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak.
GALATASARAY - RYTAS VILNIUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Galatasaray- Rytas Vilnius basketbol maçı, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”