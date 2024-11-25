Genç tekvandocular Bosna Hersek’ten Konya’ya 2 madalya ile dönüyor
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Konya Han Spor Kulübünden Bosna Hersek’ten iki madalya ile tekvandoda 2024 yılına damga vurmaya devam ediyor.
Konya Han Spor Kulübü sporcusu Mümine Nur Göz, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 20-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonasının ilk gününde ilk defa katılıp, en genç sporcu olarak 57 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.
Ayrıca üç gün sonra 60 ülke 850 sporcunun katıldığı Bosna Open turnuvasında bronz madalya alarak iki madalya ile Konya'ya dönüyor.
Konya Han Spor Kulübü Antrenörü ve Başkan Yardımcısı Faik Özdemir, sporcularıyla gurur duyduğunu belirterek,
"Avrupa şampiyonasına katılan Milli Takımda görev yapan antrenör ve sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. 2023 yılındaki başarılarımız 2024 yılında da katlanarak devam ediyor. Önümüzdeki hafta Romanya'da yapılacak olan Balkan Şampiyonasında da Milli Takımımız adına bir sporcu daha göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımıza destek olan sponsorlarımıza, velilerimize teşekkür ediyorum. Azimle çalışmalarımızı sürdürerek başarılarımızı artırmak istiyoruz" dedi
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