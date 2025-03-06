GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

İstanbulspor Sakaryaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? Muhtemel ilk 11’ler, canlı yayın bilgileri

Fatih Bayram
İnternet Editörü
İstanbulspor Sakaryaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? Muhtemel ilk 11’ler, canlı yayın bilgileri
İstanbulspor, 1. ligin 28. haftasında Sakaryaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Maç TRT Spor’dan şifresiz yayınlanacak.

Trendyol 1. Lig 28. haftasında İstanbulspor Sakaryaspor maçı oynanacak. 39 puanla 7. sırada yer alan İstanbulspor ile 35 puanlı 15. sıradaki Sakaryaspor'un maçı heyecanla bekleniyor. 

İSTANBULSPOR SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında, 6 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını ise Güner Mumcu Taştan ve Mehmet Şengül yapacak. Maç TRT Spor'dan yayınlanacak.

ÖNCEKİ MAÇLAR 

İki ekip bugüne kadar 24 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Sakaryaspor 10 galibiyet elde ederken, İstanbulspor 8 kez sahadan galip ayrıldı; 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Sakaryaspor rakibini 3-1 mağlup etmişti.

NEREDEN İZLENİR? 

İstanbulspor Sakaryaspor maçı, bugün saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşma beIN SPORTS 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi online izlemek isteyenler, trtspor.com.tr canlı yayın linkinden seyredebilir. Aynı zamanda Digiturk Play, beIN Connect, TOD ve Tabii üzerinden den izlenebilir. 

MUHTEMEL İLK 11'LER

İstanbulspor: İsa Doğan, Michael Ologo, Racine Coly, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Florian Loshaj, Modestas Vorobjovas, Kerem Şen, Özcan Şahan, Emir Kaan Gültekin, Gaoussou Kyassou Diarra

Sakaryaspor: İsmail Çipe - Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Erdi Dikmen, Bülent Uzun - Nsana Simon, Murat Cem Akpınar, Rayane Aabid - Muhammed Ertürk, Saint Louis - Fernando Andrade

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER