İstanbulspor Sakaryaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? Muhtemel ilk 11’ler, canlı yayın bilgileri

Trendyol 1. Lig 28. haftasında İstanbulspor Sakaryaspor maçı oynanacak. 39 puanla 7. sırada yer alan İstanbulspor ile 35 puanlı 15. sıradaki Sakaryaspor'un maçı heyecanla bekleniyor.
İSTANBULSPOR SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında, 6 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını ise Güner Mumcu Taştan ve Mehmet Şengül yapacak. Maç TRT Spor'dan yayınlanacak.
ÖNCEKİ MAÇLAR
İki ekip bugüne kadar 24 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Sakaryaspor 10 galibiyet elde ederken, İstanbulspor 8 kez sahadan galip ayrıldı; 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Sakaryaspor rakibini 3-1 mağlup etmişti.
NEREDEN İZLENİR?
İstanbulspor Sakaryaspor maçı, bugün saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşma beIN SPORTS 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi online izlemek isteyenler, trtspor.com.tr canlı yayın linkinden seyredebilir. Aynı zamanda Digiturk Play, beIN Connect, TOD ve Tabii üzerinden den izlenebilir.
MUHTEMEL İLK 11'LER
İstanbulspor: İsa Doğan, Michael Ologo, Racine Coly, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Florian Loshaj, Modestas Vorobjovas, Kerem Şen, Özcan Şahan, Emir Kaan Gültekin, Gaoussou Kyassou Diarra
Sakaryaspor: İsmail Çipe - Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Erdi Dikmen, Bülent Uzun - Nsana Simon, Murat Cem Akpınar, Rayane Aabid - Muhammed Ertürk, Saint Louis - Fernando Andrade