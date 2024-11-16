Jake Paul Mike Tyson’ı 78-74 puanla yendi!

Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile AT&T Stadı'nda karşı karşıya geldi. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile AT&T Stadı'nda karşı karşıya geldi. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.
Kaynak: Haber Merkezi
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