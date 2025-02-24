Kayseri faciasından geri dönüş olacak mı? Konyaspor, Sivasspor maçından sonra TFF’ye başvurdu!

Tümosan Konyaspor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yaptığı açıklamaların ardından Kayserispor maçının yeniden oynanmasını talep etmişti. KONTV Spor Gündemi’ne telefonla bağlanan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı programda Kayserispor - Tümosan Konyaspor maçında yeşil-beyazlı ekibin iptal edilen 3. golü hakkında açıklama yapmıştı. Hacıosmanoğlu iptal edilen gol için, "Konyaspor-Kayserispor maçında VAR hakemi yabancı. 'Pozisyonu defans oyuncusundan çizme, atak oyuncusundan çiz diyor. Zaten görüntülerde de ofsayt yok. İki kez söylüyor ama çizgiyi defans oyuncusundan çiziyor ve gol iptal oluyor. Bunu yapan şirket var, o arkadaşı bir daha göndermemelerini söyledik. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum, oranın hakimi olan hakemi dinlemiyorsun! Federasyona bir kazık olsun işte, ne olabilir işte!" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamayla birlikte Konyaspor camiası maçının tekrar edilmesini talep etmişti. Maçın tekrar edilme talebine ilişkin Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KONTV Spor Gündemi programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Ömer Korkmaz şu ifadeleri kullandı;

"SİVASSPOR MAÇININ HEMEN BİTİMİNDE TFF'YE MÜRACAATIMIZI YAPTIK"

"TFF'de karşılaştığımız tablo başka süreç farklı işledi. Maç kayıtlarının yayınlanmasıyla alakalı taleplerimiz devam etti ama karşılık bulmadı. Süreçle alakalı beyana ihtiyacımız vardı. Bize açıklanan ve TFF Başkanının yayında açıkladığı tezat bi süreç var şuanda. Biz Sivasspor maçının hemen bitiminde TFF'ye müracaatımızı yaptık. Ne kadar karşılık bulur bulmaz bilmiyorum ama bunun mücadelesini vereceğiz.”

"ODAKLANMAMIZ YER BELLİ, SAHA İÇİ!"

Bizim talebimiz, TFF Başkanının konuştuğu tarihi baz alarak, tescil edilmemiş gibi baz alarak müracaatta bulunduk. Bizler Konyaspor'un hakkını savunuyoruz. Onların başka sorunları vardır. Sonuç nereye varır bilemiyorum. TFF'nin hakem hataları şu bu, bunlardan uzaklaşıp işimize bakacağız. Takımla birlikte hocamızla birlikte odaklanmamız yer belli. Saha içi bundan sonraki oynayacağımız maçlar.

Kaynak: Haber Merkezi