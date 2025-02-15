Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman ve hangi kanalda? Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK maçı saat kaçta?
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Trendyol 1. Lig’de heyecan sürüyor. Kocaelispor, evinde Ahlatcı Çorum FK’yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde ise maç saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK karşılaşması hangi gün ve saatte? Hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. Kocaelispor, evinde Ahlatcı Çorum FK'yı konuk edecek. Maç öncesi futbolseverler, karşılaşmaya dair tüm detayları öğrenmek için araştırmalar yapıyor.
Peki, Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK mücadelesi ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...
KOCAELİSPOR-AHLATCI ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Karşılaşma, beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi
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