Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig'de yer alan Karapınar Anadolu Leoparları, son haftalardaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Şu ana kadar olan süreçte 18 maça çıkan Karapınar ekibi; bunlardan 9 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak 7. sırada kendisine yer buldu. Karapınar ekibinde tek hedef; Konya'yı Efeler Ligi'nde temsil etmek.

"Bizim için her maç kritik”

Karapınar Anadolu Leoparları Baş Antrenörü Ali Kemal Boztaş, takımın genel performansı hakkında konuştu. Her maçın ayrı bir hikayesi olduğunu ifade eden Boztaş; "Her maçımız çok kritik. Her maça büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz. Kalan maçlarımızı da kazanıp Konya'yı Efeler Ligi'nde temsil etmek istiyoruz” dedi.