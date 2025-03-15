Konyaspor 9 kişiyle Beşiktaş’ı yendi!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takım Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Candaş Elbil
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 61 Pedrinho), Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı (Dk. 46 Keyta (Dk. 84 Boranijasevic), Aleksic (Dk.77 Calusic), Melih İbrahimoğlu (Dk. 84 Prip), Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Bazoer), Melih Bostan
Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Semih Kılıçsoy), Paulista (Dk. 46 Emirhan Topçu), Uduokhai (Dk. 54 Onur Bulut), Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain (Dk. 66 Arroyo), Rashica, Rafa Silva, Joao Mario (Dk. 46 Muçi), Immobile
Gol: Dk. 45 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 26 Melih Bostan, Dk. 65 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Tayyip Talha Sanuç, Dk.63 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 67 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Ndao'nun sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı ortasında Aleksic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
26. dakikada Melih Bostan'ın Paulista'ya müdahalesinde hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Şanslan, sarı kartı iptal ederek, kırmız kartla Melih Bostan'ı oyundan men etti.
40. dakikada topla hareketlenen Gedson Fernandes'in sağ çarprazdan orta şut karışımı vuruşunda top az farkla çıktı.
41. Masuaku'nun uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş, topu iki hamlede kontrol etti.
43. Gedson Fernandes'in ceza yayı önünden sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
45. dakikada Konyaspor öne geçti. Tunahan Taşçı'nın sağ kanattan ortasında Uğurcan Yazğılı'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
45+4. dakikada Masuaku'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Chamberlain'in yakın mesafeden kafa vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı.
45+5. dakikada Masuaku'nun uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
62. dakikada Gedson Fernandes'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Deniz Ertaş, topu kornere çeldi.
65. dakikada rakibine müdahalesi sonrası Ndao, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve takımını sahada 9 kişi bıraktı.
71. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Masuaku'nun sağ kanattan ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
76. dakikada Masuaku'nun ara pasına hareketlenen Immobile'nin ceza sahası içinde vuruşunda araya giren Jevtovic, topu kornere gönderdi.
80. dakikada kontratakla gol bulmaya çalışan Konyaspor'da Pedrinho'nun ara pasına hareketlenen Keyta'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
90+5. dakikada Masuaku'nun sağ kanattan ortasında kale sahası içinde Salih Uçan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
Karşılaşma yeşil beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: Haber Merkezi