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Konyaspor’da transferler hız kesmeden devam ediyor: Gözler Norveçli orta sahaya çevrildi!

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Konyaspor’da transferler hız kesmeden devam ediyor: Gözler Norveçli orta sahaya çevrildi!
Konyaspor’un orta saha oyuncusu Morten Bjorlo ile prensipte anlaştı. Oyuncunun yarın sabah Konya’da olması bekleniyor.

Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yeşil-beyazlılar Norveçli orta saha oyuncusu Morten Bjorlo ile anlaşma sağladı.

Sözleşme imzalamak için Konya'ya doğru yola çıkan Bjorlo paylaştığı videoda, "Merhaba büyük Konyaspor ailesi, sizler için geliyorum. En büyük Konyaspor" ifadelerini kullandı.

Morten Bjorlo‘nun gece saatlerinde Konya'da olması bekleniyor.

MORTEN BJORLO'NUN KARNESİ
Futbola ülkesi Norveç'te başlayan Morten Bjorlo, ilk kez ülkesi dışında mücadele edecek. 29 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyiyor. Fredriksad'da 35 maça çıkan Bjorlo, 13 gol ve 6 asist yaptı. Konyaspor'un, transferi kısa süre içinde resmi olarak duyurması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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