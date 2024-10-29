Konyaspor hocasını arıyor? Yeni teknik direktör kim olacak? Listede hangi isimler var?

Tümosan Konyaspor, teknik sorumlu Ali Çamdalı’nın görevinden ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları sürüyor. Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut komitesinde oluşturulan araştırma komisyonu çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Peki, Konyaspor’un yeni hocası kim olacak? Listede hangi hocalar var? İşte detaylar...

Tümosan Konyaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Teknik sorumlu Ali Çamdalı ile yollarını ayıran yönetim; yeni hoca arayışlarına ara vermeden başladı. Peki, Konyaspor'un yeni teknik patronu kim olacak? Listede hangi isimler yer alıyor? İşte detaylar...

Komite başkanı Adem Bulut oldu

Konyaspor Yönetim Kurulu, 28 Ekim Pazartesi günü haftalık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde kulüp binasında toplanan yönetim; teknik sorumlu Ali Çamdalı ile yolları ayırma kararı aldı. Toplantıda Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut önderliğinde Teknik Adam Araştırma Komitesi kurulması da kararlaştırıldı.

2. toplantıda isimler masaya yatırıldı

Haftalık yönetim kurulu toplantısının ardından Adem Bulut başkanlığında 2. toplantıya geçen araştırma komitesi, ellerindeki isimleri masaya yatırdı. Uyum sürecindeki hassasiyeti nedeniyle yabancı teknik adamların üzeri çizilirken; kulübe en hızlı sürede uyum sağlayacak teknik direktör üzerinde durulmaya başlandı. Peki, bu listede kimler yer alıyor?

İlk seçenek Recep Uçar

Araştırma komitesinin listesinde yer alan ilk isim Recep Uçar oldu. Başakşehir'de 7 sezon boyunca Cihat Arslan, Erol Bulut ve Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Uçar; 1 sezon da Beşiktaş'ta yardımcılık yaptıktan sonra 2020-21 sezonunda TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik direktörlük koltuğuna olmuştu. Buradaki 2. sezonunda şampiyonluk yaşayan Uçar, İstanbul ekibinin adını Süper Lig'e yazdırmıştı. Recep Uçar, 2023-24 sezonunda ise Kayserispor'un başına geçmişti. Ümraniyespor ile 1. Lig'deki ilk sezonunda 1,70, şampiyon olduğu ikinci sezonunda 1,94 ve transfer yasağı olan Kayserispor ile Süper Lig'de 0,74'lük puan ortalaması yakalamıştı.

Kulislerde İsmail Kartal sesleri

Kulislerde dolaşan isimlerden birisi de İsmail Kartal oldu. 2008-09 sezonunda Konya Şekerspor, 2020-21 sezonunda ise Konyaspor'u çalıştıran başarılı teknik adam; hem camiayı hem de kulüp yapısını bilmesi nedeniyle ön plana çıkıyor. Son olarak geride bıraktığımız 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'nin başında yer alan ve şampiyonluğu son maçta kaçıran Kartal; maç başına 2,40'lık puan ortalaması yakalamıştı.

Sergen'e derman yetmez

Konyaspor için ismi yazılan isimlerden birisi de Sergen Yalçın oldu. 2017-18 sezonunda da Konyaspor'da görev alan Yalçın; bu sezon başında yeşil-beyazlı yönetimle görüşmüştü. Ekibi hariç sırf kendisi için 80 Milyon TL'lik bir rakam isteyen Sergen Yalçın, o dönemin şartlarınca rafa kaldırılmış ve Ali Çamdalı ile sezona başlanmıştı.

Listede Erol Bulut da var

Anadolu Kartalı'nın listesinde Erol Bulut da yer alıyor. 2012-13 sezonunda dönemin 1. Lig ekiplerinden Kartalspor'da Özcan Kızıltan ve Mehmet Altıparmak'ın yardımcılığını yapan Bulut, aynı sezonun kalan bölümünde 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da görev aldı. 2013-14 sezonunda yolu; dönemin Süper Lig ekibi olan Elazığspor'a düşen Erol Bulut, burada Okan Buruk ve Trond Sollied'in yardımcısı olarak görev aldı. Bulut, takip eden 2014-15 sezonunda Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın ekibine dahil oldu. Avcı ile 4 sezon çalışan Erol Bulut, 2017-18 sezonunda dönemin Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un başına geçti. İlk sezonunda 1,29 ikinci sezonunda 1,31'lik puan ortalaması yakalayan Erol Bulut, 2019-20 sezonunda Alanyaspor'un yolunu tuttu. 1,68'lik puan ortalamasıyla lige damga vuran başarılı çalıştırıcı, 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçti. 1,97'lik puan ortalamasıyla şampiyonluğu kıl payı kaçıran Erol Bulut, 2021-22 sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü'nün yolunu tuttu. İlk sezonunda 1,21'lik puan ortalaması yakalayan Bulut, ikinci sezonunda ise 1 puan ortalaması yakaladı. Geride bıraktığımız 2023-24 sezonunda İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin başına geçen Erol Bulut, 7 maçta aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetin ardından 0,80'lik ortalamayla adadan ayrıldı.

Volkan Demirel iddiaları

Konyaspor yönetimi tarafından doğrulanmasa da; listede Volkan Demirel'in de olduğu iddia edildi. 2019-20 sezonunda Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve Tahir Karapınar'ın ekibinde yer alan Demirel; 2021-22 sezonunda Karagümrük'ün teknik patronu olmuştu. Burada 1,59'luk puan ortalaması yakalayan Volkan Demirel, 2022-23 sezonunda Hatayspor'un yolunu tutmuştu. Demirel Hatayspor'daki ilk sezonunda 1,47 ikinci sezonunda ise 1,50'lik puan ortalaması tutturmuştu.

(Selman Kaya)