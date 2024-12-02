Konyaspor’un başarılı savunma oyuncusu Adil Demirbağ; “Bu ligde kolay maç yok”
Tümosan Konyaspor’un başarılı savunma oyuncusu Adil Demirbağ, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-0’lık galibiyetle sonuçlanan Adana Demirspor maçının ardından Kontv’ye özel olarak konuştu.
"Bu ligde kolay maç yok” diyen Demirbağ, "Adana Demirspor şu anda puan cetvelinde geride olabilir. Ama unutulmamalı ki genç ve dinamik bir takım” dedi.
"Tüm ihtimalleri göz önünde tuttuk”
Karşılaşma öncesinde tüm ihtimalleri göz önünde bulundurduklarını söyleyen Adil Demirbağ, "Saha şartlarının ağır olacağını biliyorduk. Bunun kötü olabileceğini düşünmüştük. Nasıl bir reaksiyon almamız gerektiğini hocamız bize antrenmanlarda bildirdi. Buna göre de çalıştık. Maçtaki dengeyi ve durumu duran toplar belirleyecek diyorduk. Biz duran toptan gol bulduk ve kazandık. Mutluyuz çok mutluyuz” diye konuştu.
"Antalya maçını kazanmamız gerekiyor”
Bundan sonraki süreç hakkında da konuşan Adil Demirbağ, "Antalya maçını zaten yüze 100 kazanmamız gerekiyor. Kupa maçında da gidebildiğimiz yere kadar en üst seviyeye kadar gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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