Konyaspor’un rakipleri kim?

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı boş geçmek istemeyen Konyaspor, haftayı hazırlık maçları yaparak değerlendirecek.

Anadolu Kartalı'nın bu maçları hangi gün, kiminle ve ne zaman yapacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

1 günde 2 prova

Konyaspor, 13 Ekim Pazar gününü 2 hazırlık maçıyla değerlendirecek. Anadolu Kartalı ilk önce; saatler 14.00'ü gösterdiğinde Kayacık Tesisleri'nde Adanaspor ile kozlarını paylaşacak. Yeşil-beyazlılar saat 16.00'da ise Mısır Premier Lig ekiplerinden Pyramids (Piramit) ile Konya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi