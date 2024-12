Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şan’dan önemli açıklamalar!

KONTV Spor Gündemi programına telefon bağlantısı ile katılan Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan önemli açıklamarda bulundu.

Başkan Şan şu ifadeleri kullandı;

"Şu an Konyaspor'a bir 'Cansuyu' gerekiyor. Burada Konya sanayisine büyük iş düşüyor. Herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Yönetimin gövde gösterisiyle takımı ziyaret etmesi gerekiyor. Yeni bir yapılanma olduysa Kayacık'ta takım ziyaret edilerek 'Merak etmeyin biz buradayız' mesajının verilmesi gerekir. Futbolcu ve teknik heyetin kulübe güveni zedelenmemeli. Mevcut yönetim güçlenerek de yoluna devam edebilir. Ben böyle bir şey de bekliyorum. Konyaspor hiçbir zaman sahipsiz kalmamıştır. Yine sahipsiz de kalmayacaktır. Her şeyden önce Konyaspor'un menfaatinin ön planda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Kısa vadeli çözümlerin yerine getirilmemesinden dolayı yönetim kurulu zor bir karar aldı. Kendi içinde bir ve bütün olan arkadaş grubu bu kararı güçlükle aldı. Recep Uçar'ın birkaç takviye isteği var. Onların da yerine gelmesi gerekiyor. Kulüp her yönüyle tıkandı. Geçen haftaki stopaj ödemesi de yapılamadı. 4,5-5 milyon Konyalı var. Her şeyden önce odalarımı var. Bu konuda ön planda olmaları gerekir. Yönetimin sırtına tüm yükü yüklemek haksızlık olur. Bu borç sarmalının içinde zamanında ödenme olmazsa yine cezai işlemler uygulanacak. Günü gelen borçları ödemek de çok mümkün olmuyor.''