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Maç berabere bitti: Çaykur Rizespor 1 - Konyaspor 1

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Maç berabere bitti: Çaykur Rizespor 1 - Konyaspor 1
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maç berabere bitti.

Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı, Süper Lig'in 17. haftasında bugün saat 16:00'da başladı. Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı son üç maçı kaybetmeyerek (2 galibiyet, 1 berberlik) bu rekabetteki en uzun yenilmezlik serisini yakalama şansına sahip.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Ergin Gözütok, Murat Temel

Çaykur Rizespor: Grbic, Mithat Pala, Alikulov, Mocsi, Taha Şahin, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Akintola, Olawoyin, Ghezzal, Sowe

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Bazoer, Adil Demirbağ, Boranijasevic, Guilherme, Jevtovic, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Aleksic, Ndao, Kramer

Gol: Dk. 45 Sowe (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 36 Jevtovic, Dk. 45+2 Umut Nayir (Yedek kulübesinde) (TÜMOSAN Konyaspor)

Pankartlar açıldı 

Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel ile 11 Aralık 2018'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Çaykur Rizesporlu taraftarlar pankartı açtı.

4. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest atışta kale alanı içerisinde Adil Demirbağ'ın ters kafa vuruşunda kaleci Slowik, son anda topu kornere çeldi.

7. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. 9'uncu dakikada Sowe'un kullandığı penaltıda kaleci Slowik gole izin vermedi. Dönen topu takip eden Akintola'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

24. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Akintola'nın ayağıyla dokunduğu topu kaleci Slowik, çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

31. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Akintola'nın kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Bazoer son anda çizgi önünden çıkardı.

45. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Akintola'nın derinlemesine pasında topla buluşan Sowe'un ceza alanının sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Prip'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Aleksic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

56. dakikada Olawoyin'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Ali Sowe'un kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.

84. dakikada Prip'in pasında ceza sahası içinde Melih'in şutunda kaleci Gribc topu kornere çeldi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Çaykur Rizespor #Konyaspor

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