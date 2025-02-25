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Meram Belediyespor’un Muaythai Zaferi: 7 madalya ile döndüler!

Meram Belediyespor’un Muaythai Zaferi: 7 madalya ile döndüler!
Meram Belediyespor, 19-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Muaythai İç Anadolu Bölge Şampiyonası’nda ringde rüzgar gibi esti. Kulüp sporcuları turnuvada iki şampiyonluk, iki gümüş ve üç bronz madalya kazandı.

Meram Belediyespor Kulübü sporcuları, 19-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Muaythai İç Anadolu Bölge Şampiyonası'nda bir başarıya daha imza attılar.

Zorlu mücadelelere sahne olan turnuvada sporcular, farklı kategorilerde üstün performans sergileyerek yedi madalya ile ilçeye döndü.

Meram Belediyesporlu sporcuların şampiyonada elde ettiği dereceler ise şöyle:

U23 63.5 kg'da  Hasan Uluşan ve

U23 67 kg'da Numan Sayım birincilik,

Arda Keskin Alt Genç 51 kg'da ve

İsmail İrenci Üst Genç 75 kg'da ikincilik ve

U23 81 kg'da Mustafa Bora Odabaşı,

Üst Genç 71 kg'da Berken İset,

U23 51 kg'da Abdullah Emin Bodur üçüncülük. 

BAŞKAN KAVUŞ; "RABBİM, TÜM SPORCULARIMIZIN BAŞARILARINI DAİM ETSİN”  

Kulüp sporcularının katıldıkları her turnuvada büyük bir mücadele sergilediklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ankara'da sergiledikleri performanslar ve aldıkları başarılardan dolayı sporcu ve antrenörlerini kutladı.

Sporculara bundan sonraki şampiyonalarda da başarılar dileyen Başkan Kavuş,

"Teknik ekibinden sporcusuna kadar tem ekibimiz, özverili çalışmalarını ve disiplinli bir antrenman süreçlerini madalyalarla taçlandırıyorlar. Bu başarılar onlardan daha fazla bizlerin ve ilçemizin gurur kaynağı. Rabbim başarılarını daim etsin, yolları açık olsun.” diye konuştu. 

Kaynak: Haber Merkezi

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