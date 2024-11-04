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Milli tenisçi Zeynep Sönmez Meksika’da tarih yazdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Meksika’da tarih yazdı
Meksika’da düzenlenen WTA 250 turnuvası Merida Open Akron’da mücadele eden milli sporcu Zeynep Sönmez final karşılaşmasında ABD’li Ann Li’yi 6-2, 6-1 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA 250 şampiyonluğunu elde etti.

Sert zeminde düzenlenen organizasyonun ilk turunda Arjantinli raket Maria Lourdes Carle, ikinci turunda Fransız Elsa Jacquemot, çeyrek finalde ev sahibi ülkeden turnuvanın 1 numaralı seri başı Renata Zarazua'yı mağlup eden Zeynep yarı finalde Alina Korneeva'yı da yenerek adını finale yazdırdı. Yağmur nedeniyle ertelenen programda yarı final ve final maçları aynı gün oynandı. 1 saat 41 süren yarı final mücadelesinin ardından şampiyonluk için korta çıkan Zeynep Sönmez 1 saat 10 dakikada Ann Li'yi 6-2, 6-1'lik skorla rahat geçerek kariyerinin en büyük şampiyonluğunu kazandı.

Zeynep bu galibiyetle Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan 2'nci Türk tenisçi olarak Türk tenis tarihinin en büyük galibiyetlerinden birine imza attı. 22 yaşındaki Zeynep 36 basamak birden yükselip dünya klasmanında 91 numaraya ilerleyerek kariyer rekorunu kırdı.

Milli tenisçimiz kupa töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"15 yıldır bu an için mücadele ediyorum. Bu, benim en büyük rüyamdı. Beni destekleyenlere, özellikle aileme ve bu saatte maçımı Türkiye'de seyreden herkese teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum.”

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olarak kariyerinin ilk WTA 250 zaferini elde eden Zeynep Sönmez'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türk sporu adına haftaya güzel bir haberle başladık. Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li rakibi Ann Li'yi mağlup ederek şampiyon olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i kutluyorum. Kariyerinin ilk WTA 250 Turnuvası zaferini elde eden Zeynep Sönmez'in başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Zeynep Sönmez, bu sonuçla Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan ikinci temsilcimiz oldu. Milli sporcumuzun gelecekte daha büyük zaferler kazanacağına yürekten inanıyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: DHA

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