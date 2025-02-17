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Necip Uysal Beşiktaş ile yeniden sözleşme imzaladı! 461 maç 6 gol

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Necip Uysal Beşiktaş ile yeniden sözleşme imzaladı! 461 maç 6 gol
Ağustos ayında sakatlanan ve henüz sahalara dönemeyen Necip Uysal’ın sözleşmesi uzatıldı.

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Necip Uysal'ın sözleşmesini uzattı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Necip Uysal'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

Necip Uysal'ın Beşiktaş kariyeri!

2009 yılından bu yana siyah beyazlı formayı giyen ve takım kaptanlığı yapan 34 yaşındaki Necip Uysal, Beşiktaş formayla 461 resmi maça çıkarken 6 gol ve 19 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz ağustos ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Uysal'ın, tedavi sürecinin ardından önümüzdeki aylarda sahalara dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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