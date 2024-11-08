PDFK haftanın kararlarını açıkladı! Tümosan Konyaspor Başkan Yardımcısı Baharoğlu’nun suçu ne? O maçta neler yaşandı?

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), haftanın kararlarını açıkladı. Tümosan Konyaspor Başkan Yardımcısı Osman Baharoğlu’na 450 bin TL para cezası ve 3 ay hak mahrumiyeti verildi. Peki, Baharoğlu bu cezayı hak etti mi? O maçta neler yaşandı?

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), haftanın kurul kararını açıkladı. Tümosan Konyaspor Başkan Yardımcısı Osman Baharoğlu da cezalardan nasibini aldı. Baharoğlu'na 450 bin TL para cezası ve 3 ay hak mahrumiyeti verildi. Peki, Osman Baharoğlu bu cezayı hak etti mi? O maçta neler yaşandı?

O maçta neler yaşandı?

Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'i ağırladı. Son haftalarda düşüşte olan ve yeni teknik patronuyla yeni bir sayfa açarak çıkış arayan yeşil-beyazlılar, rakibi karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Oyunun henüz 7. dakikasında hiçbir mantığa sığmayan şekilde Konyaspor'un yüzde 100 net gol pozisyonunu hakem düdüğüyle kesildi. O düdük; Anadolu Kartalı'nın öne geçme şansını resmen elinden aldı. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde ise yine fiyasko bir düdük daha geldi. Bu kez ikili mücadelenin sonucunda penaltı kararı geldi. Bu vuruş; Başakşehir'i soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle götürecek golü bulmasına sebep oldu. Osman Baharoğlu; tam bu noktada duruma dahil oldu.

Devre arasında neler yaşandı?

Konyaspor Başkan Yardımcısı Osman Baharoğlu; devre arasında hakemine soyunma odasına yöneldiği esnada sitemde bulundu. Kararların yanlış olduğuna değinen Baharoğlu; hiçbir fiziki tepkimede bulunmadan sözlü olarak kendisini daha dikkatli olmaya davet etti. Müsabakanın hakemi ve yetkilileri ise o anları raporladı.

MHK bile hatayı kabul etti

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu (MHK) bile hakemin hatasını kabul etti. Hakem atamalarını gerçekleştiren MHK, Konyaspor-Başakşehir maçının hakemini skora etki eden hataları nedeniyle puan düşürerek kızağa çekti. O maçın hakemi; bu hafta hiçbir ligde hiçbir maça atanmadı. MHK bile kendi hakemini suçlu bularak ceza verirken; Konyaspor'un hakkını savunan bir yöneticinin ceza alması kamuoyunun vicdanına bırakıldı.

Cezaya itiraz edilecek

Konyaspor cephesi Osman Baharoğlu'nun cezasına itiraz edecek. PFDK Baharoğlu'na 450 bin TL para cezası ve 3 ay hak mahrumiyeti vermişti. Konyaspor Yönetimi Osman Baharoğlu'na verilen bu cezanın iptali ya da indirilmesi için itirazda bulunacak.

(Selman Kaya)