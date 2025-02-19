PSV - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Devler Ligi’nde rövanş mücadelesinde PSV Eindhoven, sahasında Juventus’u konuk edecek. İlk maçın ardından gözler bu kritik karşılaşmaya çevrilirken, futbolseverler maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, PSV Eindhoven - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İlk maçta Juventus'un PSV Eindhoven'i 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSV Eindhoven - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSV - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile İtalyan devi Juventus arasındaki heyecan dolu mücadele, 19 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi heyecanı kapsamında oynanacak bu kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Maç, Türkiye'nin sevilen kanallarından TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. Hem PSV Eindhoven hem de Juventus taraftarları, takımlarının zaferi için büyük bir destekle maça odaklanacak. Futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek bu karşılaşmayı kaçırmamak için heyecanla bekleniyor. PSV JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSV (4-2-3-1): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Jr.; Schouten, Veerman; Perisic, Saibari, Lang; Jong'dan. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Mbangula; Kolo Muani.

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