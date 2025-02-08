Sakaryaspor - Çorum FK maçını canlı izle!

Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Sakaryaspor sahasında Çorum FK’yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri de bulunuyor. Peki, Sakaryaspor - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 23. hafta maçında Sakaryaspor ile Çorum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

Peki, Sakaryaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?.

Sakaryaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sakaryaspor - Çorum FK maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.

Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sakaryaspor - Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Kaynak: Haber Merkezi