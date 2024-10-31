Selçuk Üniversitesi’nden futbol antrenörlerinin stres yönetimine destek!

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Taşkın’ın yürüttüğü “Futbol Antrenörlerinde Müsabaka Süresince Kalp Atım Hızı Değişkenliğine Dayalı Stresin Spektral Analizi” başlıklı proje TÜBİTAK (1001) tarafından desteklenmeye değer görüldü.

TÜBİTAK destekli projede futbol antrenörlerinin maç sırasındaki kalp atım hızları analiz edilerek stres yönetimi konusunda önemli bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

Çalışma antrenörlerin yaşadığı stresin ilk kez bilimsel olarak incelendiği proje olma özelliği taşıyor.

Projede futbol antrenörlerinin maç sırasındaki kalp atım hızları izlenerek stres seviyeleri analiz edilecek ve stres yönetimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Futbol dünyasında bir ilk!

Projenin, futbol antrenörleri üzerinde yapılan ilk bilimsel çalışma olma özelliği taşıdığını belirten Prof. Dr. Halil Taşkın antrenörlerin müsabaka süresince yaşadığı stres kaynaklarının detaylı bir şekilde analiz edileceğini vurguladı.

"Hücum, savunma, duran toplar, penaltılar gibi oyun durumları antrenörlerin psikolojik durumunu doğrudan etkileyebilir. Bu çalışmada antrenörlerin bu durumlardaki stresleri detaylı bir şekilde incelenecek ve sonuçlar, antrenörlerin stres yönetimine önemli katkılar sağlayacak” dedi.

Ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor

Prof. Dr. Taşkın bu çalışmanın antrenörlerin sadece performanslarını değil, sağlıklarını da korumayı amaçladığını söyledi. Taşkın "Maçlarda yaşanan ani ölümler gibi sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için antrenörlere stres yönetimi eğitimi verilecek. Ayrıca düzenli seminerlerle antrenörler, psikolojik destek alabilecekleri alanlar hakkında bilgilendirilecek” ifadelerini kullandı.

Proje 24 amatör antrenörle gerçekleştirilecek

Çalışma 24 amatör futbol antrenörünün katılımıyla en az 12 resmi müsabakada gerçekleştirilecek. Antrenörlerin maçlardan 24 saat önce ve müsabaka günü stres düzeyleri, POLAR kalp atım monitörleri ile kaydedilecek.

Araştırmanın sonunda elde edilen veriler, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile paylaşılacak ve iş birliği yapılacak. Proje kapsamında, antrenörlerin stres yönetimi konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

Futbol dünyasında bir ilk olan bu çalışma antrenörlerin stres yönetimi ve sağlıklarını koruma amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Prof. Dr. Halil Taşkın futbol dünyasında antrenörlerin stres yönetimi üzerine gerçekleştirilen bu çalışmanın, sporun daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesine önemli katkılar sunacağını belirtti.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi