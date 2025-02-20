Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli? Slavko Vincic kariyeri ve yönettiği maçlar hangisi? Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi kim?

Sloven hakem Slavko Vincic, Galatasaray Fenerbahçe maçın yönetecek. Yılın derbisi için yabancı hakem isteniyordu. TFF başkanının yabancı hakem olacağını açıklaması sonrasında resmen derbi hakemi olduğu ilan edildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Ligin 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği resmen açıklandı. Derbinin hakeminin açıklanması sonrasında Slavko Vincic kimdir araştırılmaya başlandı.

SLAVKO VİNCİC KİMDİR? KARİYERİ VE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu, Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahiptir ve uluslararası düzeyde birçok önemli karşılaşmada görev almıştır.

Uluslararası Hakemlik Kariyeri

Vincic, UEFA Euro 2012'de Damir Skomina'nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak yer aldı. 2020'li yıllarda Avrupa futbolunun en önemli hakemlerinden biri haline gelen Vincic, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok kritik maçı yönetti.

Temmuz 2021 itibarıyla;

2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Porto - Chelsea maçını yönetti.

2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal - Villarreal karşılaşmasında düdük çaldı.

2022 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Eintracht Frankfurt - Rangers maçını yönetti.

Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi Finali

Vincic, Euro 2020 için maç hakemi olarak seçildi ve grup aşamasında İspanya - İsveç ve İsviçre - Türkiye maçlarını yönetti. Ayrıca İtalya - Belçika çeyrek finalinde de görev aldı.

En prestijli görevlerinden biri ise 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu'nda oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetmek oldu. Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki bu önemli karşılaşmada düdük çalarak kariyerindeki en büyük maçlardan birine çıktı.

Hakemlik Dışı Gündemler

2020 yılında Bosna Hersek'te gerçekleştirilen bir polis operasyonu sırasında yanlışlıkla gözaltına alınan Vincic, kısa süre içinde herhangi bir suçla bağlantısı olmadığı anlaşılarak serbest bırakıldı.