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Sofyan Amrabat Konyaspor maçında cezalı duruma düştü

Sofyan Amrabat Konyaspor maçında cezalı duruma düştü
Fenerbahçe’nin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat, ligde 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaşırken rakibini 2-1 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan Sofyan Amrabat, 55. dakikada sarı kart gördü.

Orta sahada Rui Pedro'ya yaptığı faul sonrası hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kart gösterilen Amrabat, ligde cezalı duruma düştü.

Amrabat, bu sezon Bodrum FK, Trabzonspor ve Başakşehir mücadelelerinde de sarı kart gördü. Başarılı orta saha ligin 19. haftasında 13 Ocak Pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

28 yaşındaki futbolcu Hatayspor karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İHA

  • #Sofyan Amrabat #Fenerbahçe #Konyaspor

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