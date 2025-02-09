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TSYD Konya Şubesi: ’Futbol sahada oynanmalı’

Mustafa İlker Şen
Muhabir
TSYD Konya Şubesi: ’Futbol sahada oynanmalı’
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya şubesi yönetim kurulu bir açıklama yaparak futbolun sadece ve sadece sahada oynanmasının gerektiğini belirtti.

Hafta sonu Kayserispor-Konyaspor arasında oynanan süper lig maçının son dakikalarında Konyaspor tarafından atılan golün el yoldamı ile çizilen ofsayt çizgisi neticesinde verilmeyen golü Konya'da büyük tepkilere neden olmuştu. 

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada futbolun son dönemlerde bir endüstri haline geldiğini, ancak bunun yansımalarının sadece güçlü kulüplere yönelik uygulandığını belirtti. 

Dönmez yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Futbol dünyada en çok izlenen ve ilgi gören spor dallarından birisi. Ancak son yıllarda teknolojinin futbolun içine girmesi ile birlikte akıl almaz hataların ön plana çıktığı aşikar. Her hafta VAR hakemleri ve maçın hakemleri futbolun önüne çıkıyor. Futbol değil hakemler konuşuluyor. Bunun sebebi iyi araştırılmalı. Eğer teknoloji futbola zarar veriyorsa bir an önce de bundan vazgeçilmeli. Son dönemlerde özellikle Anadolu takımları özellikle VAR sistemi nedeniyle ciddi anlamda zararlar görüyor. Son olarak Kayseri'de oynanan Kayserispor-Konyaspor mücadelesinde tüm Türkiye'nin şahit olduğu ve anlam veremediği kararda Konyaspor'un maçın son bölümlerinde attığı gol akıl almaz bir şekilde iptal edildi. Gerekçesi de yarı  otomatik VAR sisteminin bozulduğu, devre dışı kaldığı bu yüzden de çizilmesi gereken ofsayt çizgisinin elle çizilmesi gerekçe gösterildi. Tüm futbol kamuoyu atılan golün ofsayt olmadığı yönünde görüş bildirirken maçın VAR hakemleri sayesinde  atılan gol iptal edildi.. sadece Konyaspor açısından değil tüm Anadolu kulüplerinin yaşadığı kaybedilen puan veya puanların hesabı mutlaka sorulmalı. Bu durum Anadolu takımları ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Bu soruna bir an önce çare bulunmalı ve haksız olarak kaybedilen puanların telafisi sorumlulardan sorulmalı ve bu kişilerin de hesap vermeleri gerekiyor."

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