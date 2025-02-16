TÜMOSAN Konyaspor 0 – 1 Reeder Samsunspor (MAÇ SONUCU)

Haftaya 24 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlılar, 43 puanla 3. sırada yer alan Samsun ekibi karşısında puan mücadelesi verdi.
Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetirken, Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğralı ile Furkan Ürün yapıyor. Dördüncü hakem olarak ise Ömer Tolga Güldibi yer alırken, VAR hakemi Johann Pfeifer oldu.
TÜM KONYA BU MAÇA KENETLENDİ
Süper Lig'in 23.haftasındaki Kayserispor faciası sonrası bütün Konya Samsunspor maçında tribünleri doldurdu.
KONYA'DA TEK EKSİK
Tümosan Konyaspor ile Samsunspor arasında oynanan mücadelede tek eksik ev sahibi ekipte bulunuyor. Anadolu Kartalı'nın orta saha oyuncularından Emmanuel Boateng, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemedi.
İLK 11'LER
Konyaspor:Slowik, Demirbağ, Pedrinho, Aleksic, Erdoğan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Baozer, Ülgün, Kramer
Samsunspor: Kocuk, Drongelen, Yüksel, Benasser, Moundilmadji, Kılınç, Dimata, Bola, Yavru, Justesen, Satka
CANLI ANLATIM
2' Samsunspor atağında Nany Dimata kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.
3' Gol, Marc Bola takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 0-1. Asist: Celil Yüksel
7' Konyaspor Blaz Kramer ile gole yaklaşıyor. Oyuncunun kafa vuruşu Samsunspor savunmasına takılıyor.
8' Sarı kart! Yasin Kol elini cebine attı ve sarı kartını Konyaspor takımının oyuncusu Oğulcan Ulgun için kullandı.
9' Sarı Kart! Samsunspor takımında sarı kart gören isim Marius Mouandilmadji. Cezalı duruma düşen oyuncu Samsunspor takımının bir sonraki maçında sahada olamayacak.
12' Korner kazanan takım Samsunspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Emre Kilinc.
18' Blaz Kramer kafa vuruşunda isabet bulamıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.
21' Samsunspor takımında sarı kart gören oyuncu Carlo Holse.
23' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında, Haubert Sitya Guilherme sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.
25' Sarı kart! Yasin Kol sarı kartını Jakub Slowik için kullandı.
25' Samsunspor takımında sakatlık geçiren oyuncu Nany Dimata.
27' Konyaspor takımının Pedro Santos ile kaleye çektiği şut, Samsunspor savunmasından dönüyor.
33' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'ında oyun durdu. Adil Demirbağ geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.
35' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadındaki müsabaka, kaldığı yerden devam edecek.
35' Adil Demirbağ hafif bir sakatlıktan sonra tekrar sahada.
35' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Carlo Holse. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.
35' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında tedavi için saha kenarına gelen Nany Dimata, şimdi tekrar sahada.
36' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda Samsunspor atağı. Şutu çeken oyuncu Marius Mouandilmadji ancak top Konyaspor savunmasınca karşılanıyor.
41' Samsunspor'a bir sarı kart daha. Benasser Kramer'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
45' Mücadelenin ilk yarısına 4 dakikalık kayıp zaman eklendi.
45+2' Sol kanattan yapılan köşe vuruşuna iyi yükselen Adil gole yaklaştı.
45' +4 Konyaspor takımı Alassane Ndao ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.
Ve Yasin Kol Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda ilk yarının bitiş düdüğünü çalıyor.
TÜMOSAN Konyaspor - Reeder Samsunspor İkinci yarı başlıyor! (Konyaspor 0 - 1 Samsunspor İLK YARI SONUCU)
48' Oyun sakatlık dolayısı ile durmuş durumda. Adil Demirbağ sakatlık geçiren isim.
49' Konyaspor takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Adil Demirbağ tekrar sahadaki yerini aldı.
51' Konyaspor savunması Samsunspor takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Nany Dimata.
54' Ofsayt! Konyaspor takımında Pedro Santos topla buluşuyor ancak yardımcı hakemin bayrağı havada.
55' Sarı Kart! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda sarı kart gören isim Danijel Aleksic. Cezalı duruma düşen oyuncu bir sonraki maçta takımını yalnız bırakacak.
56' Samsunspor takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.
58' Sarı kart! Deplasman Takımı oyuncusu Celil Yüksel sarı kart görüyor.
59' Konyaspor takımı golü bulabilirdi ama Yusuf Erdoğan çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.
63' Konyaspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Oğulcan Ulgun, giren oyuncu Umut Nayir.
63' Oyuncu değişikliği! Konyaspor için oyuncu değişikliği. Yusuf Erdoğan çıkan oyuncu, Muhammet Tunahan Taşçı giren oyuncu.
64' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Carlo Holse (Samsunspor).
65' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadındaki bekleyiş sona erdi. Karşılaşma tekrar başlamak üzere.
65'Az önce sakatlık nedeniyle saha kenarına alınan Carlo Holse tekrar sahada.
66' Konyaspor takımında Marko Jevtovic sarı kart ile cezalandırıldı.
68' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında, Konyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.
69' Oyuncu değişikliği! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan maçta Samsunspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Olivier Ntcham, sahayı terk eden oyuncu Celil Yüksel.
72' Maçtaki duraksama sona erdi. Hakem Yasin Kol Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'ndaki heyecanı kaldığı yerden devam ettirecek düdüğü çalmak üzere.
75' Emre Kilinc, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Konya şehrinde skor değişmedi.
76' Samsunspor takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Zeki Yavru.
76' Oyuncu değişikliği! Konyaspor takımında giren oyuncu Melih Ibrahimoglu, çıkan oyuncu Alassane Ndao.
77' Konyaspor takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Hamidou Keyta, çıkan oyuncu Marko Jevtovic.
80' Pedro Santos çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.
81' Oyuncu değişikliği! Thomas Reis oyuncu değişikliğine gidiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Soner Aydoğdu, çıkan oyuncu Carlo Holse.
82' Konyaspor hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Hamidou Keyta. Top savunmadan dönüyor.
84' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında, Soner Aydoğdu sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.
86' Sarı kart! Soner Aydoğdu az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.
88' Samsunspor takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Nany Dimata.
89' Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Ev sahibi takım ofsayta takılıyor.
90' +1 Maçın hakemi Yasin Kol Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda en az 5 dakikalık uzatmayı işaret ediyor.
90' +2 Sarı kart gören oyuncu Nany Dimata
90' +3 Oyuncu değişikliği! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan maçta Samsunspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Soner Gönül, sahayı terk eden oyuncu Nany Dimata.
Maçın skoru 0-1.
Kaynak: Haber Merkezi