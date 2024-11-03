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TÜMOSAN Konyaspor Başakşehir’i 3-2 mağlup etti! Yeni teknik direktör Recep Uçar galibiyetle başladı

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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TÜMOSAN Konyaspor Başakşehir’i 3-2 mağlup etti! Yeni teknik direktör Recep Uçar galibiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor, yeni teknik direktörü Recep Uçar yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanan karşılaşmada Konyaspor, Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek sahadan zaferle ayrıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, kötü gidişatın ardından teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırarak Recep Uçar ile 2 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. İlk kez Konyaspor'un başında sahaya çıkan Uçar, ayağının tozuyla takıma uğur getirdi. Taraftarın büyük desteğini arkasına alan Konyaspor, özellikle maçın ikinci yarısında sergilediği performansla üç puanı almayı başardı.

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Karşılaşmada Konyaspor'un gollerini etkili hücumlarla bulduğu görülürken, yeni teknik direktörün oyunculara getirdiği dinamizm dikkat çekti. Bu galibiyetle Konyaspor, puan sıralamasında da önemli bir yükseliş sağladı ve morallerini tazeledi. Recep Uçar'ın ilk maçından galibiyetle ayrılması, taraftarda gelecek haftalar için büyük bir umut yarattı.

İLK 11'LER

Konyaspor:Slowik, Demirbağ, Yazğılı, Pedrinho, Aleksic, Erdoğan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Bazoer, Kramer

Başakşehir: Şengezer, Gürler, Ergün, Kemen, Piatek, Opoku, Da Silva, Şahiner, Türüç, Brandao

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MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Guilherme'nin ara pasına hareketlenen Ndao'nun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırdı.

32. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Pedrinho'nun kafayla aşırttığı topa hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasında arka direk önünde Ndao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

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35. dakikada Crespo'nun uzaktan sert şutunda, top üstten auta gitti.

45+1. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Uğurcan Yazğılı'nın Serdar Gürler'e müdahalesinde hakem Emre Kargın, penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Opoku'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Slowik'ten döndü. Aynı oyuncu, önünde bulduğu topu ağlara yolladı: 1-1.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

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50' Gol! skor şimdi 2-1. Alassane Ndao kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

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73' Gol! Konyaspor takımı şimdi 3-1 galip durumda. Golü atan oyuncu Alassane Ndao. Asist: Kramer

90' +3 Gol, Krzysztof Piatek attığı kafa golü ile farkı bire indiriyor. 3-2. Asist: Deniz Türüç

Mücadele Konyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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