Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz; “Genel olarak iyiyiz’’

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Süper Lig'in 15. haftasında iç sahada oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından konuştu. "Aslında uzun uzadıya maçı konuşmak istemiyoruz” diyen Korkmaz, "Oynanan oyundan gayet mutluyuz. Ama yine son dakikada yediğimiz gol bizi biraz üzdü. Genel olarak oynanan oyun bizi gerçekten çok mutlu etti. Bireysel oyuncu performansıyla birlikte takım oyununun daha iyiye gittiğini görüyoruz. Ondan dolayı mutluyuz” dedi.



"Her oyuncumuz bizim için değerli”

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, her oyuncunun kendileri için değerli olduğunu söyledi. Başkan Korkmaz, "Formamızı terleten, mücadele eden her oyuncu bizim başımızın tacıdır. Olabilir. Şansızlık olabiliyor. Maçın ikinci yarısının başında Guilherme'nin Aleksic'in kafası belki gol olsa maç farklı bir noktaya gidecekti. Ama dediğim gibi, şansızlık” dedi.

"Oyuncuların özgüvenleri fazla”

Başkan Korkmaz, "Aslında bir yandan da oyuncuların kendine olan özgüveni fazla. Yusuf'un (Yusuf Erdoğan) karşı karşıya kaçırdığı pozisyonda biraz daha dikkatli olsa çok farklı olurdu. Ama gerçekten bugün bunların hiçbir önemi yok. Şu anda 19 puanda olan bir takımız. Geçen sene bu dönemlerde röportajlarda ligde kalma sorularıyla yüzleşen bir ortamdaydık. Hamdolsun oralardan uzaktayız” diye konuştu.

(Selman Kaya)