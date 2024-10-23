Tümosan Konyaspor’da Gaziantep 11’i şekilleniyor

Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olacak Tümosan Konyaspor’da, kritik maçın 11’i şekilleniyor. Anadolu Kartalı’nın Beşiktaş maçına nazaran bazı bölgelerde değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak Tümosan Konyaspor'da; zorlu maçın ilk 11'i şekilleniyor. Teknik direktör Ali Çamdalı ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlı takımda; zorlu maçın ilk 11'i deneniyor. Anadolu Kartalı'nda Beşiktaş maçının kadrosunda nazaran bazı değişikliklerin yapılması bekleniyor.
İdeal 11 tartışma konusu
Tümosan Konyaspor'un sezon başından bu yana ideal 11'ini bulamaması tartışma konusu olmuştu. Aynı kadroyla peş peşe 2 maça çıkmayan Anadolu Kartalı, son oynanan Beşiktaş karşılaşmasına da sürpriz isimlerle başlamıştı. Zorlu İstanbul deplasmanında beklenenin altında kalan Anadolu Kartalı; Gaziantep kadrosunda bazı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.
Orta saha kurgusu değişecek
Konyaspor'da kritik Gaziantep sınavı öncesinde orta saha kurgusunun değişmesi bekleniyor. Beşiktaş maçında görev alan Emmanuel Boateng-Riechedly Bazoer ikilisinin bozulması ön görülüyor. Form olarak düşüşte olan Boateng'in yeniden kulübeye çekilmesi, savunmadaki düşüş nedeniyle de Bazoer'in yeniden stoperde görev alması bekleniyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”