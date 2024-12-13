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Tümosan Konyaspor Rizespor’un konuğu oluyor! İşte muhtemel 11’ler

Selman Kaya
Muhabir
Tümosan Konyaspor Rizespor’un konuğu oluyor! İşte muhtemel 11’ler
Tümosan Konyaspor, Süper Lig’de 16. haftasında Rizespor deplasmanına çıkacak. 14 Aralık Cumartesi günü Rize Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Alper Akarsu yönetecek.

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında Karadeniz deplasmanında Rizespor'un konuğu olacak. Haftaya 19 puanla 8. sırada giren yeşil-beyazlılar, kendisiyle aynı puana sahip olup averajla bir basamak altında yer alan Rize ekibine karşı puan mücadelesi verecek. 14 Aralık Cumartesi günü Rize Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı Alper Akarsu yönetecek

Rizespor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Murat Temel üstlenecek. Yusuf Ziya Gündüz ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Rize'de tek, Konya'da 2 eksik

Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Rizespor'da sakatlığı bulunan stoper Anıl Yaşar bu maçta forma giyemeyecek. Konuk Konyaspor'da ise kart cezalısı olan Oğulcan Ülgün'ün yanı sıra; sezon başı kampında sakatlanan stoper Josip Calusic de bu müsabakada görev alamayacak.

Rizespor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör İlhan Palut nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Rizespor'un, Tümosan Konyaspor maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Rize ekibinin kalesinde Ivo Grbic (30), savunma 4'lüsünde Taha Şahin (37), Attila Mocsi (4), Husniddin Alikulov (2) ve Mithat Pala (54), 2'li ön liberoda Amir Hadziahmetovic (20) ve Ibrahim Olawoyin (10), 3'lü orta alanda Rachid Ghezzal (19), Dal Varesanovic (8) ve Babajide Akintola (28), tekli forvette ise Ali Sowe'un (9) görev alması bekleniyor.

Tümosan Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Tümosan Konyaspor'un, Rizespor maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil-beyazlıların kalesinde Jakub Slowik (27), savunma 4'lüsünde Uğurcan Yazğılı (5), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Marko Jevtovic (16), 4'lü orta alanda Alassane Ndao (18), Pedrinho (8), Danijel Aleksic (9) ve Yusuf Erdoğan (10), tekli forvette ise Blaz Kramer'in (99) forma giymesi bekleniyor.

(Selman Kaya)

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