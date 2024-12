Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; “Her maçın ayrı stratejisi var”

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Türkiye Kupası 5. Tur’da oynanan ve 1-0 kazanılan Karacabey Belediyespor maçının ardından konuştu. Gruplara kaldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Uçar, her maçın farklı bir stratejisi olduğunu söyledi

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Türkiye Kupası 5. Tur'da Konya Stadyumu'nda oynanan ve 1-0'lık skorla kazanılan Karacabey Belediyespor maçının ardından konuştu. Her maçın farklı bir stratejisi olduğunu ifade eden Uçar, gruplara kaldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

"Her maçı ayrı değerlendirmek lazım”

Recep Uçar, "Her maçı ayrı değerlendirmek lazım. Her maçın ayrı bir zorluğu var. Kupa son ayak maçıydı. Rakip Karacabey. Kendi liginde iyi işler yapan bir takım. Bundan önceki turda da malumunuz TFF 1. Lig'de şu anki lider olan Bandırmaspor'u eleyerek buraya geldi. Artık hangi ligde olursa olsun her takımın ayrı bir oyun sistemi oluyor. Her maç zor. Her maç ciddi bir maç” dedi.

"Karacabey blokları iyi kapattı”

Uçar, "Karşımızda geri blokları çok iyi savunan, o bölgede 10 kişi topun arkasında kalan, çok fazla top oynama şansı vermeyen bir takım vardı. Belki 90 dakika boyunca kalemizde ciddi bir tehlike vermedik. Ama genel anlamda, özellikle ilk yarıda çözmekte zorlandığımız bir oyun vardı. Böyle maçlar, böyle geçer” diye konuştu.

"Kepez maçı bir ölçü değildi”

Recep Uçar, "Bir önceki maç ölçü değildi. Kepez takımının o gün sahaya çıkan kadrosu ve bugün Karacabey takımının kadrosu arasında ciddi fark var. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Gol atamayınca rakibin direnci artıyor”

Uçar, "3-4 tane net pozisyonumuz var. Böyle maçlarda erken gol bulamadığımız zaman rakibin direnci artıyor. Geçen her dakika daha da zorlaşıyor. Ama yaptığınız değişikliklerin de biraz etkisi oldu. Çocukların oyun disiplininden kopmaması sonuna kadar puanda maçı aldık. 88. dakikada bulduğumuz penaltı golüyle turu atladık. Tur atladığımız için kulübümüz adına, şehrimiz adına çok mutluyum. En başta kendi oyuncularımı yürekten kutluyorum” dedi.

Kupada hedef ne?

Recep Uçar, "Şehrimize hayırlı olsun. Çünkü kulübümüz daha önce kupada final oynayan ve bu kupayı müzesine götüren bir kulüp. Çocuklara maçtan önce tek bir şey söylemiştim. Evet, biz tekrar final oynamak istiyoruz. Kazanabilirsek tekrar kupayı kazanmak istiyoruz. Bunun doğrultusunda bugün sahadaydık. Tahmin ettiğimiz gibi zor geçti. Ama oyuncularımı yürekten kutluyorum. Karacabey takımını, teknik direktörleri Cihan Hoca'yı, teknik ekibi canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün bence taktiksel anlamda inanılmaz bir oyun ortaya koydular. Bizi çok çok zorladılar gerçekten. Beklediğimizin de üzerinde bir direnç ortaya koydular. O anlamda da onlara da kendi bilgilerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

(Selman Kaya)