Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; “Rizespor agresif bir ekip”

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynanacak Rizespor maçıyla ilgili olarak konuştu. Zor bir maç olacağını ifade eden Uçar, rakibin agresif bir futbol oynadığını dile getirdi

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 16. haftasında Karadeniz deplasmanında oynanacak Rizespor maçıyla ilgili olarak konuştu. Zor bir maç olacağını ifade eden Uçar, rakibe iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

"Coşkulu oynayan bir ekip”

Recep Uçar, "Baktığımızda Rizespor, son 3 maçında kazanan bir ekip. Özellikle çok coşkulu, istekli ve agresif oynayan bir ekip. İyi bir teknik ekipleri ve iyi bir teknik adamlar var. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Zor bir maç bizim için. Ama biz de bundan önceki maçlarda olduğu gibi Rize'ye kazanmak için gideceğiz. Elimizden engelleyen elimizden geldiğince hazırlanıyoruz. Hazırladığımız oyunu en iyi şekilde ortaya koyup puan almak en büyük arzumuz” dedi.

"Son dakika gollerini biz de istemiyoruz”

Uçar, "Hiçbir takım son dakikalarda gol yemek istemez. Bunun fa farklı farklı sebepleri vardır. Bizimki biraz maalesef bireysel hatalarımızdan kaynaklı. En son Antalya maçında yediğimiz gol maalesef aşırı konsantrasyondan. O bölümlerde üzerimize düşenleri alıyoruz. Daha dikkatli, daha iyi oynamak istiyoruz. O bölümü gole kapatmak bundan sonraki en büyük arzumuz” diye konuştu.

"Türk hakemlerine güveniyorum”

Recep Uçar, "Türk hekimlerine güveniyorum. Rizespor maçı öncesinde bir tedirginlik de yaşamıyorum. Genel olarak genç hakemlerimize her zaman söylerim sahip çıkmamız gerekiyor. Biz de kendi işimizi en iyi şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı.

(Selman Kaya)

