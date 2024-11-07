Tümosan Konyaspor’un başarılı savunma oyuncusu Adil Demirbağ; “Dersimizi iyi çalıştık”

Tümosan Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Adil Demirbağ, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve 3-2'lik skorla kazanılan Başakşehir maçının ardından Kontv'ye özel olarak konuştu.
Güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini ifade eden Demirbağ; "Başakşehir iyi bir çıkış yakaladı. Zamanında şampiyon da oldular. Oyun kalitesi ve oyun kalitesi inanılmaz fazla. Bizlerde çok güzel mücadele edip dersimizi iyi çalıştık. Bunun neticesinde de güzel bir galibiyet aldık. Kazandık, mutluyuz” dedi.
(Mustafa İlker Şen)