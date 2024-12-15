5G’de ihale edilecek frekanslar belli oldu

Gelecek yıl ihalesi yapılacak ve 2026’da kullanıma sunulması planlanan 5G için ihale edilecek frekanslar belirlendi. Yüksek veri hızı, yüksek sistem kapasitesi ve düşük gecikme süresiyle dikkati çeken 5G’de, 700 MHz, 3,5 GHz ve 26 GHz frekansları hazır hale getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bilişim sektöründeki hızlı gelişim ve artan kullanımın, sabit tarafta fiber, mobil tarafta ise daha fazla spektruma ve yeni nesil (5G ve ötesi) haberleşme şebekelerine ihtiyacı artırdığına dikkati çekerek, dünyada bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan 5G teknolojisinin, Türkiye'de de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 noktada kullanıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "yerli ve milli 5G" hedefi doğrultusunda, 4,5G hızından yaklaşık 10 kat daha hızlı olan 5G ile 6G'ye yönelik çalışmaların yürütüldüğüne işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin 5G vizyonu, 5G mobil haberleşme teknolojisi kapsamındaki ekipman ve teçhizatın yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçileri tarafından üretilmesi için yerli imalatın teşviki, teknoloji bağımsızlığının artırılması ve yerel ekonomiye katkı sağlayacak çalışmaların yapıldığını anlattı.

"5G ile Türkiye'nin bilişim tarihini yeniden yazacağız"

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ihale edilecek 5G için çalışmaların hızla sürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gelecek yıl ihalesi yapılıp, 2026'da kullanıma başlamayı planladığımız yüksek veri hızı, yüksek sistem kapasitesi ve düşük gecikme süresiyle dikkat çeken 5G ile Türkiye'nin bilişim tarihini yeniden yazacağız. Bu tarihin yeniden yazılmasını sağlayacak 5G için yakın zamanda ilana çıkacağız. 5G için ihale edeceğimiz 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz'deki frekansları hazır hale getirdik. Gelecek yılın ortalarında ihale çalışmalarını tamamlayarak, 2026'da 5G'yi hem sanayimizin hem de vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız."

Bakan Uraloğlu, 12'nci Kalkınma Planı'nda da küresel teknoloji eğilimlerinde yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen öncül teknolojiler olarak yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, blok zincir, 5G ve 6G, üç boyutlu baskı, robotik, insansız hava aracı ve elektrikli araç teknolojileri, yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji teknolojileri, genom düzenleme, biyoteknoloji ve nanoteknoloji öne çıktığını bildirdi.

"5G ve ötesi için BTK, kamu ve özel sektör temsilcileriyle çalışmalar yürütüyor"

Yerli ve milli haberleşme ürünü tanımına ilişkin düzenleme yapılması, AR-GE projelerinin niteliğinin yükseltilmesi ve yerli ekosisteme daha fazla katkı sağlanması amacıyla bazı iyileştirme amaçlı proje kriterlerinin getirileceğine işaret eden Uraloğlu, "Bu bağlamda, 5G ve ötesi şebeke ekipmanlarının tasarımından üretimine kadar tüm aşamaların milli katkıyla gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla BTK, kamu ve özel sektör temsilcileriyle çalışmalar yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, elektronik haberleşme altyapılarına olan ihtiyaç artarken yeni nesil ağ altyapılarının yaygınlaştırılması yönünde politikaların ön plana çıktığına dikkati çekerek, "5G'nin yaygınlaşması ve kullanımının artması, yüksek bağlantı kalitesi isteyen ve veri yükünü artıran yeni nesil uygulamaların önünü açacak. Bu durum sabit ve mobil altyapıların bütünleşmesinin ve mobil ağların önemini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş yetkilendirmelerde kazanılan deneyimle kullanıcı ihtiyaçları ve sektörel gelişmelere uygun şekilde uluslararası gelişmeler çerçevesinde yerli haberleşme altyapılarının kurulumu gözetilerek 5G'ye yönelik yetkilendirme çalışmalarının da tamamlanacağını kaydeden Uraloğlu, BTK tarafından 6G'ye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalar takip edilirken başta alçak yörünge uyduları olmak üzere uydu üzerinden sağlanan geniş bant hizmetlerinin yapılacak düzenlemeler çerçevesinde tüm yurtta sunulmasına yönelik faaliyetlerin yürütüleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA