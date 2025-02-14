Apple’a yeni ürün mü geliyor? Ucuz iPhone modeli mi geliyor? Apple’dan gizemli paylaşım

Apple CEO’su Tim Cook’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Cook’un “Aileye yeni bir üye katılıyor” şeklindeki açıklaması, yeni bir iPhone modelinin tanıtılacağına dair spekülasyonlara yol açtı.

Apple hayranları, uzun süredir yeni bir iPhone SE modelinin tanıtılmasını bekliyordu. Bu beklentiyi daha da güçlendiren ise Tim Cook'un sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım oldu.

Cook, paylaşımında "Aileye yeni bir üye katılıyor" şeklinde bir ifade kullandı. Bu açıklama, yeni bir iPhone modelinin duyurulacağı ihtimalini gündeme getirdi. Paylaşıma göre, Apple 19 Şubat'ta bir etkinlik düzenleyecek.

TİM COOK'UN GİZEMLİ PAYLAŞIMI

Tim Cook'un paylaşımı, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, kullanılan ifadeler yeni bir ürünün tanıtılacağına işaret ediyor. Ancak, bu ürünün ne olduğu konusunda şu an için kesin bir bilgi bulunmuyor.

IPHONE SE 4 Mİ GELİYOR?

Paylaşımın ardından akıllara gelen ilk soru, yeni ürünün iPhone SE 4 olup olmadığı oldu. Apple hayranları, uzun süredir yeni bir iPhone SE modelini bekliyordu. iPhone SE 4'ün, önceki modellere göre daha gelişmiş özelliklere sahip olması bekleniyor.

UZMANLARDAN FARKLI YORUMLAR

Tim Cook'un paylaşımıyla ilgili olarak teknoloji uzmanlarından farklı yorumlar geldi. Bazı uzmanlar, paylaşımın yeni bir iPhone SE modelinin duyurulacağına işaret ettiğini düşünürken, bazıları ise farklı bir ürünün tanıtılacağını öne sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi