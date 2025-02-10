Instagram çöktü mü, dondu mu, ne sorun var? Instagram neden açılmıyor, video yüklenmiyor sorunu nedir? İşte 10 Şubat Pazartesi güncel hata tespit raporu

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip popüler sosyal medya platformu Instagram’da yaşanan erişim ve güncelleme sorunları, kullanıcıların dikkatini çekti. Birçok kişi, yaşanan aksaklıkların nedenini ve mevcut durumu öğrenmek için araştırma yapıyor. Ancak son 24 saatlik arıza tespit raporuna göre ciddi bir aksama tespit edilmedi. Peki, bugün Instagram’da herhangi bir problem yaşanıyor mu? İşte merak edilen detaylar...

Instagram Kapatıldı mı, Çöktü mü? İşte 10 Şubat Pazartesi Güncel Hata Tespit Raporu

Popüler sosyal medya platformu Instagram'da giriş ve akış sorunları yaşayan kullanıcılar, platformun durumu hakkında bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. "Instagram kapatıldı mı, çöktü mü, erişim engeli mi getirildi?" soruları gün boyu gündemdeki yerini korurken, son 24 saate ilişkin hata ve arıza tespit raporu da yayınlandı. Peki, Instagram'da ciddi bir kesinti veya erişim engeli var mı? İşte 10 Şubat Pazartesi gününe ait güncel arıza, kesinti ve hata tespit raporunun detayları...

Instagram Hata Tespit Raporu: Büyük Bir Aksama Kaydedilmedi

Son 24 saatlik verilere göre, Instagram'da büyük bir erişim sorunu raporlanmadı. Ancak kullanıcılar, "Instagram, WhatsApp ve Facebook ne zaman düzelecek?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan önemli bir açıklama geldi.

Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorununa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"WhatsApp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCERT tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir."

Kullanıcılar, erişim sorunlarının çözülmesi için yetkililerden gelecek yeni açıklamaları bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi