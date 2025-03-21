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İnstagram Çöktü mü, Neden Açılmıyor? İnstagram Ne Zaman Düzelecek? İnstagram Erişim Sorunu 21 Mart Cuma 2025

İnstagram Çöktü mü, Neden Açılmıyor? İnstagram Ne Zaman Düzelecek? İnstagram Erişim Sorunu 21 Mart Cuma 2025
​Instagram erişim problemi bugünde devam ediyor. Sosyal medya hesaplarında sorun yaşayan kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren “Instagram ne zaman düzelecek?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Uygulamaya erişmeye çalışanlar, sayfa yenileme ve yüklenme hatalarıyla karşılaşıyor. Türkiye genelinde Instagram ve X’in yanı sıra YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp’ta da erişim sıkıntıları yaşanıyor. Peki, Instagram ne zaman açılacak, düzeldi mi, son durum nedir? İşte “Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?“ sorularının yanıtı...

Instagram kullanıcıları son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Çünkü iki gündür sosyal medya platformlarına erişim problemi yaşanıyor. Instagram'a dair hata raporları yayınlandı. Güncel grafiklere göre son 24 saat içinde binlerce kullanıcıdan hata bildirimi geldi. Peki, Instagram çöktü mü? 20 Mart itibarıyla Instagram ne zaman düzelecek, bugünkü erişim problemi sona erecek mi?

Instagram Erişim Sorunu İçin Açıklama Geldi mi?

Hata raporlarına göre Instagram'da 19 Mart saat 06.00'dan bu yana geniş çaplı bir kesinti yaşanıyor. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından platformlara yönelik herhangi bir erişim engeli ya da kapatma kararı bulunmuyor. Sorunun, bant genişliği kısıtlamasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Instagram erişim sorunuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz güncellenecektir.

İnstagram Ne Zaman Düzelecek?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105 kişiye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. İmamoğlu dahil 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun evinde arama yapıldığı bildirildi. Bu soruşturma ve gözaltı kararlarının ardından X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlarda erişim sorunları yaşandığı ifade edildi.

Sosyal medya platformlarının çevrimdışı olduğu zamanları takip eden Downdetector.com'un verilerine göre, Türkiye'de X ve Instagram ile birlikte YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp'ta da bağlantı problemleri gözlemlendi.

İnstagram Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

21 Mart Cuma sabahından itibaren Instagram'a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, giriş ekranında yüklenme hatalarıyla karşılaştı.

Erişim sıkıntıları nedeniyle sosyal medya kullanıcıları sorunun detaylarını araştırmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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