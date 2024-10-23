Instagram, X (Twitter) ve Youtube erişim engeli mi geldi? Instagram, X (Twitter) ve Youtube neden açılmıyor?

Instagram, X (Twitter) ve Youtube erişim engeli mi geldi sorusu birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Kullanıcılar, bu popüler platformlara giriş yaparken sorun yaşadıklarını ve sayfaların yüklenmediğini belirtti. Erişim sorununun sebebi henüz bilinmezken, yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.

Instagram, X (Twitter) ve Youtube neden açılmıyor?

Henüz yetkililerden bir açıklama gelmezken, erişim engelinin teknik bir sorun mu yoksa hukuki bir karar mı olduğu konusu belirsizliğini koruyor. Kullanıcılar, platformların ne zaman yeniden erişilebilir olacağını merakla bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi