Son dakika Discord açıldı mı? 2025 Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte son durum...

Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Discord, 9 Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda erişime kapatılmıştı. Kullanıcılar ise “Discord açıldı mı?” ve “Discord ne zaman açılacak?” gibi soruların cevabını arıyor. İşte Discord’un erişim engeliyle ilgili son gelişmeler…

Discord'un açılıp açılmayacağı, kullanıcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, platformun kapatılma sebebi, üzerinde çocuk istismarı ve yasa dışı içeriklerin paylaşılmasıyla ilgili ciddi şüphelerin bulunmasıdır. Kullanıcılar, Discord'un ne zaman açılacağına dair gelişmeleri araştırıyor. Peki, Discord açıldı mı? Discord'un açılacağı tarih hakkında detaylar haberimizde…

2025 Discord açıldı mı?

Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan iletişim platformu Discord, 9 Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime kapatılmıştı. Kararın gerekçesi olarak, platformda çocukların cinsel istismarı ve müstehcen içeriklerin paylaşılması gibi suçlara dair ciddi şüphelerin bulunduğu ifade edilmiştir.

Discord ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'un yeniden erişime açılabilmesi için platformun Türkiye'de temsilcilik açması ve yetkililerle iş birliği yapması gerektiğini vurgulamıştır. Bakan Uraloğlu, "Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa, zararlarını ayıklayarak faydalılarıyla devam edebiliriz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor ve doğru bir noktaya gelirsek, hukuki süreç sonrası açılmaları söz konusu olabilir." şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak?

Şu anda Türkiye'de erişime kapalı olan Discord ile ilgili itiraz süreci devam etmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son dönemde uygulanan yaptırımların etkisini değerlendirerek, platformla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Erişim engeli getirme kararlarından önce bizi muhatap almıyorlardı." diyerek, devamında şunları söyledi:

"Senin oyun portalında güzel şeyler de var ama istemediğimiz şeyler de bulunuyor. Bunları çıkarın, Türkiye'de çıkarın. Biz dünyayı disipline edecek değiliz. Artık muhatabız ve ‘neleri çıkarmamızı istersiniz?' diye soruyorlar.”

Bu açıklamalara göre, Discord'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için platformun istenmeyen içerikleri ayıklayarak iş birliğine gitmesi gerekiyor.

Discord neden kapatıldı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'un kapatılma sebebini açıkladı. Bakan Uraloğlu, platformun, kendi kullanıcı bilgileri, IP adresleri ve içeriklerle ilgili güvenlik güçleriyle iş birliği yapmayı reddettiğini belirterek, bu nedenle erişim engeli getirilmesinin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi