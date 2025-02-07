GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
TEKNOLOJİ Haberleri

Son dakika Discord açıldı mı? 2025 Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte son durum...

- Güncelleme Tarihi:

Son dakika Discord açıldı mı? 2025 Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte son durum...
Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Discord, 9 Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda erişime kapatılmıştı. Kullanıcılar ise “Discord açıldı mı?” ve “Discord ne zaman açılacak?” gibi soruların cevabını arıyor. İşte Discord’un erişim engeliyle ilgili son gelişmeler…

Discord'un açılıp açılmayacağı, kullanıcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, platformun kapatılma sebebi, üzerinde çocuk istismarı ve yasa dışı içeriklerin paylaşılmasıyla ilgili ciddi şüphelerin bulunmasıdır. Kullanıcılar, Discord'un ne zaman açılacağına dair gelişmeleri araştırıyor. Peki, Discord açıldı mı? Discord'un açılacağı tarih hakkında detaylar haberimizde…

Discord açıldı mı

2025 Discord açıldı mı?

Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan iletişim platformu Discord, 9 Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime kapatılmıştı. Kararın gerekçesi olarak, platformda çocukların cinsel istismarı ve müstehcen içeriklerin paylaşılması gibi suçlara dair ciddi şüphelerin bulunduğu ifade edilmiştir.

Discord açıldı mı

Discord ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'un yeniden erişime açılabilmesi için platformun Türkiye'de temsilcilik açması ve yetkililerle iş birliği yapması gerektiğini vurgulamıştır. Bakan Uraloğlu, "Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa, zararlarını ayıklayarak faydalılarıyla devam edebiliriz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor ve doğru bir noktaya gelirsek, hukuki süreç sonrası açılmaları söz konusu olabilir." şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Discord açıldı mı

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak?

Şu anda Türkiye'de erişime kapalı olan Discord ile ilgili itiraz süreci devam etmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son dönemde uygulanan yaptırımların etkisini değerlendirerek, platformla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Erişim engeli getirme kararlarından önce bizi muhatap almıyorlardı." diyerek, devamında şunları söyledi:

"Senin oyun portalında güzel şeyler de var ama istemediğimiz şeyler de bulunuyor. Bunları çıkarın, Türkiye'de çıkarın. Biz dünyayı disipline edecek değiliz. Artık muhatabız ve ‘neleri çıkarmamızı istersiniz?' diye soruyorlar.”

Bu açıklamalara göre, Discord'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için platformun istenmeyen içerikleri ayıklayarak iş birliğine gitmesi gerekiyor.

Discord açıldı mı

Discord neden kapatıldı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'un kapatılma sebebini açıkladı. Bakan Uraloğlu, platformun, kendi kullanıcı bilgileri, IP adresleri ve içeriklerle ilgili güvenlik güçleriyle iş birliği yapmayı reddettiğini belirterek, bu nedenle erişim engeli getirilmesinin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #2025 Discord açıldı mı? #Discord ne zaman açılacak? #Discord açılacak mı #ne zaman açılacak?

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER